Председателят на Европейския съвет Антонио Коща се стреми да установи таен канал за комуникация с Кремъл, с цел да привлече руския диктатор Владимир Путин към преговори за прекратяване на войната в Украйна, съобщава Bloomberg. Според материала, изготвен на база на информация от запознати източници, главният съветник на Коща вече е провел два разговора с високопоставен руски служител от близкото обкръжение на силния човек в Москва. Целта на тези контакти е да се положат основите за евентуални сериозни преговори в бъдеще.

Кабинетът на председателя на Европейския съвет и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков са отказали да коментират информацията публично.

В същото време лидерите на Германия, Франция и Обединеното кралство обсъдиха поотделно съвместна стратегия за ангажиране на Русия в диалог. Европейските официални лица планират да координират всички усилия с украинския президент Володимир Зеленски.

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Рисковете и условията

ЕС изпитва натиск да си осигури място на преговорната маса, след като миналата година американският президент Доналд Тръмп започна преки контакти с Путин.

В рамките на Европейския съюз идеята за възстановяване на контактите с Москва остава спорна. Някои страни предложиха назначаването на специален пратеник, но съществуват сериозни опасения относно пропагандата на Кремъл.

Снимка: Kremlin.ru

Путин пък по-рано предложи бившия германски канцлер Герхард Шрьодер за такава роля. Шрьодер обаче е работил на високо ниво в „Газпром“ в продължение на години и има обвързаности с Руската федерация.

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В момента руският диктатор отхвърля всички призиви за прекратяване на огъня. Като предварително условие за мирни преговори той изисква Киев да отстъпи изцяло териториите в Донецка област, които Русия все още не е успяла да превземе, и да изключи присъствието на европейски войски в Украйна.

Киев категорично отхвърля тези условия. Освен това Путин продължава да обвинява ЕС, че е допринесъл за избухването на войната, като е подкрепил украинската Революция на достойнството през 2014 г. и е използвал Минските споразумения за превъоръжаване на украинската армия. Преди години обаче един от най-близките му съюзници призна как Минските споразумения са били направени по начин, по който да не бъдат спазени именно от Русия: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро разговаря пак и със Зеленски, и с Путин, като заяви, че и двете страни са отворени за диалог. Това обаче показва само Украйна - Путин не спира да отхвърля поканите на Зеленски за среща на лидерите, като продължава да го кани единствено в Москва.

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