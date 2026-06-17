Нидерландската армия започна мащабни учения в специална база в Марнехойзен. Войниците отработват сценарии, включващи масово пленяване на войници на противника и изграждане на лагер за военнопленници.

Лагерът обаче ще прилича повече на нещо от „Матрицата“, отколкото на филм за Втората световна война. Вместо стражарски кули, камери и дронове ще наблюдават зоната денонощно, предавайки на живо записа към команден център. Жилищните условия обаче звучат изключително европейски: казарми с нарове, душове, столова, медицински център и открити зони за отдих на открито.

🔥 Prison Camps for... Russian POWs. Europe Is Getting Ready Too!



The Dutch Army has launched large-scale exercises at a special facility in Marnehuizen. Troops are practicing scenarios involving the mass capture of enemy soldiers and the establishment of a camp for prisoners of… pic.twitter.com/T4qpeDLAAl — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

"Само си представете коварството на натовската военна машина. Щом армията на Путин — сега силно набъбнала с бивши затворници — научи за тези условия за живот, може и да започнат да се предават, преди дори да стигнат до границата", коментира иронично опозиционният беларуски канал Nexta.