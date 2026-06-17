Войната в Украйна:

В подготовка за война с Русия? Нидерландия изгради ултрамодерен център за военнопленници (ВИДЕО)

17 юни 2026, 20:26 часа 603 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В подготовка за война с Русия? Нидерландия изгради ултрамодерен център за военнопленници (ВИДЕО)

Нидерландската армия започна мащабни учения в специална база в Марнехойзен. Войниците отработват сценарии, включващи масово пленяване на войници на противника и изграждане на лагер за военнопленници.

Лагерът обаче ще прилича повече на нещо от „Матрицата“, отколкото на филм за Втората световна война. Вместо стражарски кули, камери и дронове ще наблюдават зоната денонощно, предавайки на живо записа към команден център. Жилищните условия обаче звучат изключително европейски: казарми с нарове, душове, столова, медицински център и открити зони за отдих на открито.

"Само си представете коварството на натовската военна машина. Щом армията на Путин — сега силно набъбнала с бивши затворници — научи за тези условия за живот, може и да започнат да се предават, преди дори да стигнат до границата", коментира иронично опозиционният беларуски канал Nexta.

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Русия Нидерландия военнопленници война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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