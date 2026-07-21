"Focus Austria" на Burgas International Film Festival среща публиката с австрийското кино и музика

Тридневната програма "Focus Austria" ще бъде част от Burgas International Film Festival и ще представи в Бургас селекция от австрийско кино, допълнена от специално музикално събитие. Началото ще бъде поставено на 21 юли от 21:30 часа в Културен дом НХК с прожекцията на филма "Amour Fou" на режисьорката Джесика Хауснер.

На 22 юли, отново от 21:30 часа в Културен дом НХК, публиката ще може да гледа още едно нейно заглавие – "Little Joe".

Финалът на "Focus Austria" е на 23 юли на откритата сцена "Охлюва" в Морската градина. От 18:30 часа там ще се състои концерт на австрийския музикант Якоб Щайнкелнер, който съчетава традиционното звучене на щирийската хармоника със съвременни музикални влияния.

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На събитието ще присъства и Почетният консул на Република Австрия в България доц. д-р Радостина Иванова-Мишинева.

Вечерта ще продължи от 21:30 часа с прожекция под открито небе на филма "Club Zero" на Джесика Хауснер. Лентата е сред широко обсъжданите европейски продукции и поставя теми, свързани с влиянието на авторитетите, хранителната култура и стремежа към съвършенство.

Събитията от програмата "Focus Austria" се реализират с подкрепата на Австрийски Културен форум и Община Бургас. Вход свободен.