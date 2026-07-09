Откриха нов STEM център в Бургас

В СУ „Добри Чинтулов“ бе открит новият STEM център, който ще предостави на учениците модерна образователна среда за обучение, творчество и практически занимания. На събитието присъстваха директорът на дирекция „Образование и младежки политики“ към Община Бургас Катя Мишева, директорът на училището Руска Иванова, директори на бургаски учебни заведения, учители, ученици и гости.

Новоизграденият STEM център включва два специализирани кабинета. Единият е модерно оборудвано звукозаписно студио, което ще даде възможност на учениците да развиват своите умения в областта на аудио записа, дигиталните технологии и творческите индустрии. Вторият кабинет е предназначен за обучение по природни науки, физика и химия и разполага със съвременно оборудване за провеждане на практически упражнения и експерименти.

По време на откриването учениците представиха възможностите на новите учебни пространства чрез демонстрации и научни опити, които предизвикаха интереса на гостите. Те показаха как обучението, основано на практика, експерименти и съвременни технологии, превръща усвояването на знания в увлекателен и вдъхновяващ процес.

Новият STEM център е още една стъпка към създаването на модерна образователна среда, която насърчава любознателността, критичното мислене, работата в екип и развитието на умения, необходими за професиите на бъдещето.