"Не Ви ли унижава?": Датски журналист предизвика Рюте с въпрос за Тръмп (ВИДЕО)

Датски журналист отправи директен въпрос към генералния секретар на НАТО Марк Рюте. „Седите до Тръмп, когато той говори за придобиването на Гренландия или публично унижава Испания. Не засяга ли това достойнството Ви, докато просто седите там и не казвате нищо?“, попита журналистът. ОЩЕ: Следващата среща на НАТО ще е на Балканите, докато Рюте придвижва "сделката" на Тръмп за Гренландия

Той не спести нищо, подлагайки генералния секретар на НАТО на остър разпи. "Марк, Вие седите до Доналд Тръмп в моменти, когато той говори за завладяването на Гренландия, напада вербално съюзници като Испания или започва търговски войни – неща, които изглежда не биха се харесали на "стария" Марк Рюте. Оказва ли това някакво влияние върху самоуважението Ви, когато седите така и не казвате нищо?", попита директно Расмус Сванеборг от датската информационна агенция Ritzau.

‼️ A Danish journalist confronted NATO Secretary General Mark Rutte with a blunt question



"You sit next to Trump when he talks about taking over Greenland or publicly humiliates Spain. Doesn't it affect your self-respect when you just sit there and say nothing?" the journalist… pic.twitter.com/UHgeGNq1Tc — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

"Знаете, винаги изразявам признание, когато то е заслужено, и смятам, че трябва да похвалим Доналд Тръмп за това, че НАТО е много по-силно. Разбира се, това е свързано с руската заплаха и с войната в Украйна, но до голяма степен се дължи и на факта, че президентът Тръмп постигна нещо, към което Съединените щати се стремяха още от времето на Айзенхауер: изравняване на разходите между САЩ и Европа. А това прави Европа по-силна", отговори Рюте, като добави: "Това прави Европа по-значим партньор за Съединените щати. В това се състои и трансформиращият характер на тази среща на върха – събитията в Хага, последвалите действия след тях и самата среща като момент за равносметка. Смятам, че това е от изключително значение".

Рюте, бившият министър-председател на Нидерландия, се оказа в сложна ситуация - от една страна са нападките на Тръмп срещу НАТО и публично изразеното му желание да придобие Гренландия от Дания, а от друга – необходимостта да запази единството на Алианса с подкрепата на САЩ. Продължаващите изказвания на Тръмп за придобиване на Гренландия направиха американския президент изключително непопулярен както в Дания, така и в други европейски държави, загрижени за сигурността си.