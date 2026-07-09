360 милиона са си 360 милиона, тази сума по договора с "Боташ" виси

Думите от заглавието са на бившия министър на външните работи Надежда Нейнски, казани в студиото на bTV. По думите ѝ замразяването на договора с "Боташ" предизвика повече въпроси, колкото отговори. В ефира на телевизията тя открои част от въпросите, за които има притеснение - замразяването на договора с турската компания, удължава ли се или се скъсява? Какво се случва и с натрупаните задължения по договора след неговото размразяване, запита Нейнски. Още: Отмяна на "Боташ": Асен Василев нарече договореното замразяване от Радев неизгодно за България (ВИДЕО)

Ще успее ли Радев да предоговори договора с "Боташ"?

Снимка: Министерски съвет

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Според нея властта си дава сметка, че обществото си спомня за договора с "Боташ". Нейнски дълбоко се съмнява, че този екип, който подписа договора с "Боташ" по време на едно от служебните правителства на Румен Радев, ще успее сега да го предоговори, когато е част от изпълнителната власт.

Припомняме, че договорът между "Булгаргаз" и "Боташ" е замразен за 15 месеца, съобщиха от прессцентъра на Министерски съвет. Това е станало след срещата между премиера Румен Радев и президента на Турция Реджеп Ердоган, която се проведе днес в Анкара. Радев е на посещение в Турция по повод срещата на върха на НАТО, която ще се проведе на 7 и 8 юли.

В състава на българската делегация, която проведе среща с Ердоган, бяха и вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

В рамките на въпросните 15 месеца ще се работи за предоговарянето на договора и ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия.

България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, посочват от МС.

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