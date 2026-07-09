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25 номинации за наградите "Еми" получи сериалът "Спешни случаи в Питсбърг"

09 юли 2026, 9:11 часа 292 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
25 номинации за наградите "Еми" получи сериалът "Спешни случаи в Питсбърг"

Сериалът "Спешни случаи в Питсбърг" ("The Pitt") получи най-много номинации - 25, за 78-ите награди "Еми", а комедийният сериал "Хитринки" ("Hacks") е лидер сред комедийните продукции с 24 номинации, съобщи Асошиейтед прес. Медицинската драма "Спешни случаи в Питсбърг" затвърди успеха си след силния си дебютен сезон, когато спечели отличията за най-добър драматичен сериал, най-добър актьор за Ноа Уайли и най-добра поддържаща роля за Катрин Ланаса.

Ноа Уайли, снимка: Getty Images

Тази година Уайли и Катрин Ланаса отново са сред номинираните, а към тях се присъединяват Тейлър Дърдън, Фиона Дуриф и Сепидех Моафи. Продукцията получи четири от седемте номинации в категорията за най-добра поддържаща женска роля в драматичен сериал. Сред номинираните за поддържаща мъжка роля са Патрик Бол, Шон Хатоси и Геран Хауъл.

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Комедийният сериал "Хитринки", който приключва с петия си сезон, също получи широко признание от телевизионната академия. Главната актриса Джийн Смарт е номинирана за пети път за "Еми" за най-добра актриса в комедиен сериал, след като спечели наградата през предходните четири сезона.

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Сред останалите номинирани от екипа на сериала са Хана Айнбиндър - носителка на наградата за най-добра поддържаща роля в комедия през 2025 г., както и създателят на сериала и актьор Пол У. Даунс.

Останалите номинации

Научнофантастичната драма "Плурибус" ("Pluribus"), създадена от Винс Гилиган - автор на "Breaking Bad" и "Better Call Saul", получи 18 номинации. Сред тях е и тази за най-добра актриса в драматичен сериал за Рей Сийхорн.

Хорър комедията "Widow's Bay" получи 19 номинации и се нареди сред най-успешните комедийни продукции на сезона. Матю Рийс е сред претендентите за наградата за най-добър актьор в комедиен сериал.

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Още две продукции на Apple TV+ получиха номинации в категорията за най-добър комедиен сериал - "Margo's Got Money Troubles" и "Терапия" ("Shrinking"). Сред отличените е и Харисън Форд, номиниран за най-добра поддържаща роля в комедиен сериал за "Терапия". Това е едно от най-големите телевизионни признания в кариерата на актьора, известен най-вече с ролите си в киното.

В категориите за минисериал и антологии лидер е продукцията на Netflix "Beef" ("Вражда") с 16 номинации. Сериалът постигна голям успех с първия си сезон през 2023 г., а новият му състав - Кери Мълиган, Оскар Айзък и Чарлз Мелтън - също получи признание от телевизионната академия.

Церемонията по връчването на 78-ите награди "Еми" ще се състои на 14 септември в Лос Анджелис и ще бъде излъчена по NBC. Водещ на вечерта ще бъде актрисата Маришка Харгитай, позната с ролята си в сериала "Закон и ред: Специални разследвания", пише БТА.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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