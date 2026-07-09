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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 09.07.2026

09 юли 2026, 8:33 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 09.07.2026

Днешният ден е изпълнен с множество изключително интересни спортни събития. Световното първенство по футбол продължава с пълна сила и навлиза в 1/4-финалната си фаза. Носителят на Купата на България ЦСКА пък стартира кампанията си в Лига Европа с домакинство на Дери Сити. Тенис турнирът Уимбълдън също е в разгара си, както и колоездачната Обиколка на Франция.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:15 Колоездене: Тур дьо Франс, шести етап, мъже, Евроспорт 1

15:00 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 3

15:30 Тенис: Уимбълдън, Евроспорт 2

21:00 Футбол: ЦСКА – Дери Сити, Лига Европа, Диема спорт

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21:00 Волейбол: Сърбия – Франция, Лига на нациите, МАХ Спорт 2

23:00 Футбол: Франция – Мароко, Мондиал 2026, БНТ/БНТ 3

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Лига Европа ЦСКА Уимбълдън Тур дьо Франс Световно първенство по футбол 2026 Лига на нациите по волейбол Дери Сити
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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