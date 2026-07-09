Войната в Украйна:

Само за часове: Еврото с два големи обрата в посоката спрямо долара

09 юли 2026, 9:16 часа 204 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Само за часове: Еврото с два големи обрата в посоката спрямо долара

Курсът на еврото слезе под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар в течение на деня в сряда, 8 юли, но после пак тръгна нагоре и прескочи това равнище, като остава над него и в началото на днешния ден, 9 юли. Преди това последно на 2 юли еврото се търгуваше под 1,14 за долар, но оттогава насам се движи основно над това ниво - с различни пикове и спадове. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 9 юли, за 1,1434 долара, което е ръст спрямо затварянето на пазарите в сряда (1,1429), показват данни на платформи за валутна търговия. Иначе най-ниското ниво, отчетено вчера, беше 1,395 (към 19 ч. наше време) спрямо щатския долар.

Още: Еврото не спира да върви нагоре-надолу спрямо долара

Европейската централна банка определи на 8 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1404 щатски долара, което е спад от 1,1433 на 7 юли.

Снимка: iStock

В последния месец

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

Още: Еврото лъкатуши, но гравитира около високи седмични нива

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро валути долар валутен курс валутен пазар валутни пазари валутни курсове курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес