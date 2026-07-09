Само за часове: Еврото с два големи обрата в посоката спрямо долара

Курсът на еврото слезе под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар в течение на деня в сряда, 8 юли, но после пак тръгна нагоре и прескочи това равнище, като остава над него и в началото на днешния ден, 9 юли. Преди това последно на 2 юли еврото се търгуваше под 1,14 за долар, но оттогава насам се движи основно над това ниво - с различни пикове и спадове. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 9 юли, за 1,1434 долара, което е ръст спрямо затварянето на пазарите в сряда (1,1429), показват данни на платформи за валутна търговия. Иначе най-ниското ниво, отчетено вчера, беше 1,395 (към 19 ч. наше време) спрямо щатския долар.

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Европейската централна банка определи на 8 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1404 щатски долара, което е спад от 1,1433 на 7 юли.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.