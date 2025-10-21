От развод до нов обет: Бившата съпруга на Кевин Костнър се омъжи за най-близкия му приятел

Бившата съпруга на Кевин Костнър, Кристин Баумгартнер, сключи брак с Джош Конър – доскорошен близък приятел на актьора – по-малко от две години след тяхната раздяла. На 18 октомври 2025 г. в частно имение край Сантa Барбара – двамата обмениха брачни клетви. Церемонията се състоя на открито, непосредствено преди залез, пред около 100 гости, включително децата от предишните им бракове.

Christine Baumgartner said ‘I do’ more than one year after Kevin Costner divorce. https://t.co/XJMeSoPpDB — Parade Mag (@ParadeMagazine) October 20, 2025

Булката блесна в дизайнерска рокля на Mira Zwillinger с витиевати ръчни бродерии и презрамки, а по-късно се преоблече в елегантен сатенен модел на Lihi Hod. Младоженецът бе облечен в класически черен смокинг, пише Parade.

Това събитие бележи нова глава в живота на Кристин и дава ярък контраст на бурното разpadane на брака ѝ с Костнър. Докато развода привлече значителен медиен интерес заради финансовите и лични усложнения, новата ѝ връзка идва с усещане за обмислен преход към по-спокоен и личен живот.

Раздяла заради различия

След почти два десетилетия брак, актьорът Кевин Костнър и дизайнерката Кристин Баумгартнер сложиха край на съвместния си живот. Баумгартнер подаде молба за развод през май 2023 г., като посочи „непреодолими различия“. Официалното приключване на брака настъпи на 16 февруари 2024 г. в съдебна инстанция в окръг Санта Барбара.

Малко след публичното оповестяване на развода започнаха да се появяват сведения за близост между Кристин и Джош Конън – дългогодишен приятел и съсед на семейството.

През януари 2025 г. Конън предложи брак на Кристин по романтичен начин – на почти пуст плаж в Сантa Барбара, на фона на приближаващ дъжд, припомня People.

