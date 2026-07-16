Мизерия, агресия и опит за палеж: Психично болна жена тормози цял блок в Бургас

Живеещите в бургаския квартал "Лазур" твърдят, че от години са тормозени от жена, която обитава помещение със статут на офис в блока им. Тя проявява агресивно поведение, отправя заплахи, а няколко пъти се е стигало и до намесата на пожарната заради предполагаеми опити за палеж. Хората твърдят още, че въпреки многобройните им сигнали до институциите, проблемът остава без трайно решение.

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По думите на съседите тя е гражданка на Литва и живее там от 2019 г. Те твърдят, че само през последния месец е имало два предполагаеми опита за палеж, заради които два пъти е била викана пожарната.

"Жената е в много тежко физическо състояние. Живее в ужасни условия и това пречи много на нас. Трупа боклуци, има страшна миризма, тормози ни с викове, а започна и да прави палежи - три пъти за два месеца", разказа потърпевша в ефира на Нова телевизия. По думите ѝ в помещението няма електричество. "Няма ток и тя живее в тези условия. Всекидневно трупа боклуци", допълни тя.

Един от подателите на сигнала твърди, че агресивното поведение на жената се е засилило след отправените към нея многократни забележки. „Като живущ в кооперацията това започна сериозно да ме притеснява. След многократните забележки, които отправяхме към жената, тя започна да проявява агресия към нас. Лично аз имах случай, в който тръгна срещу мен с ножица. Освен това изхвърля отпадъци и продукти от жизнената си дейност през оградата в градината и на територията на цялата кооперация. Всеки път, когато някой ѝ направи забележка, тя реагира агресивно. Пострада и автомобилът ми", разказа той. По думите му по автомобила има множество следи от удари по калника.

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Живущте в кооперацията твърди, че сигналите до институциите са многобройни. Според съседите жената е била настанявана за преглед в Центъра за психично здраве. "Два пъти са я водили на преглед. Последният беше миналата година. Казаха, че не представлява опасност нито за себе си, нито за околните. Аз обаче не смятам така, след като има предполагаеми опити за палеж", каза съсед.

Роднините на жената отказват да поддържат контакт с нея заради агресивното ѝ поведение.

Живеещите в кооперацията настояват компетентните институции да установят какво е психичното състояние на жената, дали може да носи отговорност за действията си и да предприемат необходимите мерки, за да бъде прекратен тормозът, на който, по думите им, са подложени от години.