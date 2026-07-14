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Община Бургас започна изграждането на ново кръгово кръстовище

14 юли 2026, 22:19 часа 354 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Община Бургас започна изграждането на ново кръгово кръстовище

Община Бургас започна изграждането на кръгово кръстовище на бул. „Захари Стоянов“, което ще замени сега съществуващото кръстовище към кв. „Горно Езерово“. Предвидено е изграждането на общо две кръгови кръстовища по булеварда, които заедно с Южния обход трябва да облекчат значително трафика от и към к/с „Меден рудник“. Бул. „Захари Стоянов“ е изключително натоварен, над 23 хил. автомобила преминават за денонощие в участъка между двете бъдещи кръгови кръстовища.

Самият булевард се явява градска магистрала от ІІ-ри клас, трасето му съвпада и с републиканския път II-79 „Елхово - Бургас“.

От тук преминават и 11 от линиите на градския транспорт, включително и бързата автобусна линия. Всичко това изисква да се направи нова организация на движение и да се премахне светофарното регулиране.

Новото кръгово кръстовище ще бъде съобразено с трафика и натовареността на пътната отсечка. Предвидено е да се изградят 3 ленти за движение по кръга, всяка от които ще е с широчина от 4 м.

Конструкцията на пътната настилка по кръговото кръстовище ще бъде за „тежко“ движение, ще се изгради и дъждовна канализация, която ще осигури отводняването на района.

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Изграждането на кръговото кръстовище ще се извършва поетапно, за да не се утежнява допълнително трафикът в района. Ще се изгради временна връзка за велосипедистите, а част от дейностите ще се извършват извън пиковите часове.

 

 

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община Бургас
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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