Община Бургас започна изграждането на ново кръгово кръстовище

Община Бургас започна изграждането на кръгово кръстовище на бул. „Захари Стоянов“, което ще замени сега съществуващото кръстовище към кв. „Горно Езерово“. Предвидено е изграждането на общо две кръгови кръстовища по булеварда, които заедно с Южния обход трябва да облекчат значително трафика от и към к/с „Меден рудник“. Бул. „Захари Стоянов“ е изключително натоварен, над 23 хил. автомобила преминават за денонощие в участъка между двете бъдещи кръгови кръстовища.

Самият булевард се явява градска магистрала от ІІ-ри клас, трасето му съвпада и с републиканския път II-79 „Елхово - Бургас“.

От тук преминават и 11 от линиите на градския транспорт, включително и бързата автобусна линия. Всичко това изисква да се направи нова организация на движение и да се премахне светофарното регулиране.

Новото кръгово кръстовище ще бъде съобразено с трафика и натовареността на пътната отсечка. Предвидено е да се изградят 3 ленти за движение по кръга, всяка от които ще е с широчина от 4 м.

Конструкцията на пътната настилка по кръговото кръстовище ще бъде за „тежко“ движение, ще се изгради и дъждовна канализация, която ще осигури отводняването на района.

Изграждането на кръговото кръстовище ще се извършва поетапно, за да не се утежнява допълнително трафикът в района. Ще се изгради временна връзка за велосипедистите, а част от дейностите ще се извършват извън пиковите часове.