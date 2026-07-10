Уикендът в Бургас предлага много възможности за забавление

Лятото е в разгара си, а този уикенд в Бургас ви очаква атрактивна програма. Заредете се с добро настроение и заповядайте да се насладим на събитията, които ще изпълнят почивните дни с морски заряд. От 8 юли България за първи път е бъде домакин на Световния джет ски шампионат. Състезанието се провежда на плаж „Сарафово“ под патронажа на кмета Димитър Николов, а клубът „Акватракс Рейсинг“ отговаря за спортната част на събитието. Над 300 участника от цял свят се включат в надпреварата, Събитието ще продължи до 12 юли.

Програмата продължава с театралната постановка „Чамкория“ по романа на Милен Русков. В ролята на главния герой Бае Славе е Захари Бахаров, а представлението е на режисьора Явор Гърдев. Постановката е на 10 юли от 19:00 часа в Летен Театър Бургас. Събитието не е подходящо за лица под 16 години.

Събота - 11 юли, ви очакват пет незабравими събития. От 8:00 до 13:00 часа на алеята пред Експозиционен център „Флора“ ще се проведе базара “Антикварен Салон”. Антиквари от цялата страна ще предложат красиви антикварни предмети: порцеланови фигури,стенни и джобни часовници, оръжия, сервизи от сребро и стъкло,накити и украшения.

От 9:00 в Морската градина стартира най-очакваното предизвикателство с препятствия – „Стани Юнак“! Това не е просто поредното бягане. Това е пресечната точка на цялата спортна общност и арена, на която излизането от комфортната зона се превръща в навик!

Отново в съботния ден, в 21:00 часа ще се състои първият концерт на Руши на Остров Света Анастасия. Феновете ще чуят както съвсем нови парчета от новия албум „Три дни чудеса“, така и любимите си поп хитове от цялата кариера на звездата. Билети в илети може да закупите от https://www.gotoburgas.com/event/24631; Grabo.bg; Туристически информационен център – Часовника.

На 11 и 12 юли Експозиционен център „Флора“ приветства всички на борда на B.O. Fest 2026 All Aboard! Пиратските флагове на алтернативния фестивал се издигат за трета година с цел да превземат „Флора“ заедно с млади артисти, музика, изкуство, танци и работилници. Фестивалът отваря врати в 16:00 часа.

В неделя жители и гости на Бургас ще се насладят на концерт на легендарната Лили Иванова. Иконата на българската поп музика ще се качи на сцената на Летния театър на 12 юли от 20:30 часа в рамките на последното си голямо национално турне. Това е последната и единствена възможност за бургаската публика да се докосне до магията на живо и да изпрати на крака най-големия български поп изпълнител за всички времена на бургаска сцена.

Не пропускайте да посетите и пространството пред Пантеона в Морската градина, където е разположена фен зона, посветена на Световното първенство по футбол 2026. Очакват ви фестивална атмосфера, съчетаваща спорт, кино, музика, кулинария и атракции. Най-голямото виенско колело 32м. ще пристигне в сърцето на морската градина и ще остане до края на лятото.

На голям LED екран с професионално озвучаване ще бъдат излъчвани най-интересните срещи от Мондиал 2026, както и значими спортни събития с българско участие, а в дните без футболни мачове посетителите ще имат възможност да гледат популярни български филми под открито небе.