Тийн Бум Фест в Бургас записа нов рекорд

Най-мащабният младежки фестивал в България – Тийн Бум Фест се проведе на 23 и 24 август на Морска гара Бургас. Събитието, без аналог в страната, постави нов рекорд, привлечайки 16 867 посетители. Те са отчетени от преброителна система на входа, в двата фестивални дни.

Шестото издание на Тийн Бум събра десетки топ инфлуенсъри и изпълнители, които се срещнаха с феновете си на живо. Сред тях бяха Еляса, Нелина Иванова, Ева, Габриела Димитрова,Дани Крачунов, Пресинка, Тоби и Елия, Крис, Askqlte, Мегсън, Ей Бо, Зари, Коби, Пеши Гоши, Сандев и Стела, Фондация "Живот със Синдром на Даун", Боро Първи, Вирго, Атанас Колев, Емил ТРФ , Торино и Пашата, и други популярни лица в социалните мрежи.

За поредна година фестивалната сцената се превърна в трамплин на любовта и от нея прозвуча предложение за брак – Николай Димитров изненада публиката, падайки на колене пред половинката си, инфлуенсърката Светлозара Савова. Моментът предизвика бурни аплодисменти и вълна от емоции сред хилядите присъстващи.

Двудневният фестивал предложи разнообразна програма за младите посетители – музикални изпълнения, срещи, развлекателни и тематични зони, много игри и изненади.

Освен забавлението, както всяка година, фестивалът имаше и силна социална мисия насочена към отговорното шофиране и превенцията на пътни инциденти сред младите шофьори. В рамките на програмата бе представена новаторска 20-метрова „Зона за безопасност на пътя“, в която посетителите можеха да преживеят симулации на катастрофи и да се запознаят с рисковете при липса на предпазен колан и шофиране под влияние на алкохол. Инициативата беше реализирана в партньорство с Фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“ и носеше мотото: „Шофирай със сърце и разум – защото не си сам на пътя“.

На място бяха позиционирани шатри на парньорските екипи от общинския съвет по наркотични вещества, БЧК, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, местната комисията за трафик на хора, Международния младежки център. За четвърта година Teen Boom Fest си партнира със специализираните звена на ОДМВР – Бургас, „Гранична полиция“ и „Жандармерия“.

В рамките на двудневната програма младежите и техните родители имаха възможност да се запознаят с техниката, въоръжението и уменията на служителите. На тяхното внимание бяха оборудвани автомобили, бордна лодка, подводен дрон за спец операции, костюми и др.

Фестивалът Тийн Бум фест се организира от Община Бургас, Prime Dynamics Ltd, Банка ДСК, Фондация „Ани и Явор: Ключът е любовта“, парти агенция „Кригея“ и други партньори.