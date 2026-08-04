Учени: В Млечния път може да има до 170 милиона черни дупки

Черните дупки се откриват трудно от астрономите. Причината е, че те почти не излъчват светлина, което затруднява астрономите да преценят колко точно е техният брой в нашата галактика. Учени, водени от астрофизика Том Уаг от Института Флатирън, моделираха историята на Млечния път в продължение на 13,6 милиарда години, проследявайки раждането и смъртта на звездите и появата на черни дупки на тяхно място.

Черните дупки в Млечния път

Смята се, че галактиката в момента съдържа приблизително 170 милиона черни дупки със звездна маса – приблизително една нова черна дупка на всеки 80 години. Повечето от тях обаче са се образували отдавна, когато звездообразуването е било много по-активно, отколкото е днес.

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Учените споделят, че черните дупки рядко остават там, където са се родили: асиметричната експлозия на свръхнова „изритва“ новородената черна дупка, изпращайки я на пътешествие през галактиката. Поради това черните дупки са разпределени по различен начин от обикновените звезди: например, техният слой над галактическата равнина е забележимо по-дебел. Междувременно, най-леките черни дупки пътуват по-далеч, получавайки по-силен импулс при раждането си, докато по-тежките остават по-близо, защото част от материята пада обратно, смекчавайки отката.

Изучаването на масите и траекториите на черните дупки ще помогне на учените да обяснят как звездите експлодират и как се образуват черните дупки, както и да тестват различни научни модели. Ако бъдещи наблюдения потвърдят изчисленията на екипа на Уага, това ще покаже, че моделирането е надежден начин за изучаване на историята на галактиките.

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Преди това че италиански и британски учени, използвайки нов теоретичен подход, са успели да направят убедителни изчисления на количеството обикновена (барионна) материя, съдържаща се в черните дупки със звездна маса. Според новото изследване те са около 40 квинтилиона и представляват около 1% от масата на Вселената. Статия за това е публикувана в The Astrophysical Journal.

Обичайната материя е под 5% в цялата Вселена – останалите 95 процента принадлежат на тайнствената тъмна материя и още по-мистериозната тъмна енергия.

Броят на черните дупки със звездна маса в пределите на наблюдаваната Вселена - сфера с диаметър около 90 милиарда светлинни години - според новите изчисления е около 40 квинтилона, или 40 милиарда милиарда обекти.

„Този важен резултат беше получен благодарение на оригинален подход, който съчетава съвременни симулации на еволюцията на единични и двойни звезди SEVN, извършени от изследователя от Международното училище за напреднали изследвания д-р Марио Спера, с отчитане на съответните физически явления и изследване на наблюдаваните свойства на галактиките, особено скоростта на звездообразуване в тях. Количеството звездна маса и металичността на междузвездната среда - всичко това е важно за изчисляване на количеството и масата на звездните черни дупки“, обясняват авторите на изследването.

Използвайки тези важни съставки и прилагайки нови изчислителни подходи, те са получили функция на разпределението на количеството черни дупки със звездна маса през цялата история на Вселената. Под "метали" астрофизиците в работата си обикновено имат предвид всички елементи, по-тежки от водорода и хелия.

"Иновативният характер на това проучване се заключава в комбинацията от подробен модел на звездната еволюция с нови оценки за образуването на звезди и обогатяването на отделни галактики с метали", казва астрофизикът Алекс Сицилия от Международното училище за напреднали изследвания,водещ автор на изследването.

"Това е едно от първите и най-надеждни изчисления ab initio на масите от звездни черни дупки в историята на астрофизика", допълва експертът.

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