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Новият размер на минималната работна заплата: Ето какво да очаквате през септември (ВИДЕО)

12 август 2026, 13:19 часа 891 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Новият размер на минималната работна заплата: Ето какво да очаквате през септември (ВИДЕО)

Очаква се до края на август да бъде приет работещ механиъм за определяне на минималната работна заплата, а до края на септември да бъде определен за 2027 г., обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с междуведомствената група за определяне размера на минималната работна заплата. Той напомни, че вчера работната група е провела първото си заседание, на което са приети всички изменения, които трябва да бъдат направени в Кодекса на труда.

Колко е адекватна минималната работна заплата: Оценка на всеки 4 години

"Имаме приети също единодушно и критериите, възоснова на които ще се определя минималната работна заплата за страната и това че трябва да се прави веднъж на четири години оценка на адекватността на минималнта работна заплата", добави още Донев. 

С какво е свързана минималната работна заплата?

"Темата за минималната работна заплата е важна, но тя е неразривно свързана с други общи цели, които обсъдихме със социалните партньори, че трябва да работим съвместно за повишаване на квалификацията на българските граждани - от там на производителността и на добавената стойност", смята от своя страна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. ОЩЕ: Нов начин да се изчислява минималната заплата: Ето за какво се споразумяха правителството и социалните партньори

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Кодекс на труда минимална работна заплата Гълъб Донев Наталия Ефремова
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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