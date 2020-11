Kaufland Bulgaria обявява партньорство с платформата Bulgaria Wants You

Kaufland България се присъединява към Bulgaria Wants You – мултимедийна платформа, която представя България като добро място за живот и кариера. Инициативата цели да привлече български граждани от чужбина, както и да задържи българите в страната на местния трудов пазар.

Kaufland е представена в платформата като атрактивно място за работа, където професионална реализация могат да намерят талантливи хора, които в момента живеят и учат или работят в чужбина, но обмислят да се завърнат в родната си страна. Посетителите на платформата могат да намерят информация за Kaufland като лидер в сектора за модерна търговия и като един от най-големите и желани работодатели в България, да се запознаят с работодателските практики на компанията и с разнообразието от възможности за развитие, които тя предлага, както и да намерят информация за текущите свободни позиции в търговската верига.Чрез вдъхновяващо видео съдържание на платформата Kaufland разказва за свои служители, завършили образованието си в чужбина, които са се завърнали в България и са се реализирали успешно в компанията. Чрез своите примери и чрез високите си, доказани стандарти в грижата и развитието на екипа си, Kaufland оставя посланието, че вратите на компанията са отворени за талантливите българи, които искат да се завърнат и реализират кариерно в България.Bulgaria Wants You е мултимедийна платформа, която обединява и представя на потребителите както възможностите за работа, предлагани от различни компании в страната, така и информация за реалния стандарт, условия, среда и начин на живот в различните региони на България. Платформата е частна инициатива, разработена от Сдружение ДНК и се осъществява основно в партньорство с бизнеса, както и с подкрепата на редица общини и институции. Kaufland България стартира партньорството си с Bulgaria Wants You, осъзнавайки своята роля като един от най-големите работодатели в страната и като важен икономически фактор за развитието на националната и местна икономика и на пазара на труда в страната. Търговската верига е сертифицирана като Топ Работодател от международния независим институт Top Employers Institute и само за последната година има над 8 отличия за свои проекти, реализирани в рамките на нейната работодателска политика. Компанията прилага успешни и дългосрочни практики в управлението на своя човешки ресурс. Водещи приоритети в работодателската политика на Kaufland са грижата за служителите и тяхното кариерно развитие.Kaufland България предлага на служителите си сигурно работно място и коректно отношение, атрактивно възнаграждение, възможности за професионално и личностно развитие, международен опит, богат пакет от социални придобивки, гъвкаво работно време, програма от обучения и семинари, която целогодишно се обогатява и надгражда. Професионалисти от почти всяка сфера на дейност могат да намерят реализация в компанията и нейните структури – от продажби и търговия, през счетоводство, строителство, финанси, логистика до маркетинг и човешки ресурси. Компанията има редица кариерни програми, насочени към млади хора, чрез които им помага да направят първите крачки в своя професионален път - стажантска програма, програма за дуално обучение и лятна практикантска програма. През 2018 г. Kaufland България даде началото и на най-мащабния си и иновативен проект "Управители на бъдещето". Програмата е насочена към хора с образование и с малък или без опит – дипломанти от университетите или студенти, на които предстои да се дипломират в следващите няколко месеца. След 12-месечно обучение в различни звена на компанията в страната и в чужбина младите специалисти получават възможност да заемат експертна или ръководна позиция в компанията.