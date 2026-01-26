Лайфстайл:

Ще се предаде ли Русе на грипа

Леко повишаване на броя на заболелите от грип и остри респираторни заболявания се наблюдава в област Русе през последната седмица, но все още данните са далеч от грипна епидемия. Това каза за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) д-р Александър Парашкевов. Данните показват, че заболяемостта в региона през изминалата седмица е 192,18 на 10 000 души, като през предходната тя е била 189,7 на 10 000. Най-висока продължава да е заболеваемостта при децата на възраст между пет и 14 години, но стойностите са по-ниски спрямо тези за предходната седмица. Повишение на броя на заболелите се наблюдава при възрастовата група 30-64 години.

Студът помогна

“Студеното време през миналата седмица подпомогна за това бройката да не нарасне много. Процесът обаче е динамичен и затова се наблюдава от здравните власти“, коментира д-р Парашкевов. 

Той припомни, че през последните три години в област Русе не се е стигало до обявяване на грипна епидемия.

От Областната администрация в Русе увериха, че са в постоянен контакт с РЗИ, които от своя страна са във връзка с общопрактикуващите лекари и с лечебните заведения.

Пикът на грипа и другите остри респираторни заболявания се очаква да бъде в края на този месец или началото на февруари.

Здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция.

Тези мерки предпазват също от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път. Лечебните заведения в региона са в готовност да посрещнат евентуална грипна вълна.

