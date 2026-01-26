Грипна епидемия в Пловдив, София още се държи

Намаляват случаите на остри респираторни заболявания в Софийска област, се посочва в седмичния бюлетин на Регионална здравна инспекция – Софийска област от 19 до 23 януари. Регистрирани са 190 болни. Предходната седмица - от 12 до 18 януари, регистрираните заболели бяха 200. Има 32 болни с варицела.

В Пловдивска област е обявена грипна епидемия, считано от 28 януари до 6 февруари, съобщи по-рано днес областният управител проф. Христина Янчева след заседание на Областния щаб, свикан във връзка с епидемиологичната обстановка.

Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите от грип. Броят им скочи до 225 случая на 10 000 души население. Прагът е 210 пациенти с остро респираторно заболяване на 10 000 души.

Учениците минават в онлайн форма на обучение. 20% от учителите също са болни. Преустановяват се свижданията в лечебните заведения, както и профилактичните прегледи и имунизациите. Към момента има достатъчно места в болниците.

