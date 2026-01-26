Любопитно:

"Давахме двойно повече": Вучич обяви колко ще платят унгарците за руския дял в сръбската петролна компания

Сръбският президент Александър Вучич потвърди, че унгарската петролна компания MOL придобива руския мажоритарен дял от 56,15% в сръбската петролна компания НИС. MOL Group вече подписа основните клаузи на обвързващо рамково споразумение с "ГазпромНефт". Компаниите "ГазпромНефт“ и "Интелиджънс“, които са дъщерни фирми на руския гигант "Газпром“, притежават общо 56,15 процента от НИС. Сръбското правителство притежава близо 30 на сто от акциите, а малките акционери – около 14%.

Между 900 млн. и 1 млрд. евро

Цената на сделката ще е между 900 милиона и 1 милиард евро, каза Вучич, цитиран от сръбската телевизия "Блиц".

Президентът добави, цитиран от БТА, че Сърбия е била готова да плати двойно за мажоритарния дял. „Имахме готови пари, два милиарда евро за плащане. Дори да платим повече от това“, повтори той.

Снимка: MOL Nyrt

Продажба заради американски санкции

MOL и "Газпром" планират да подпишат договора за покупко-продажба до 31 март. Сключването на сделката изисква съгласието на американските власти в лицето на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство, както и на държавни и регулаторни органи в Сърбия.

Продажбата е в резултат на американските санкции, наложени на НИС на 10 януари 2025 г., които, след като бяха отложени осем пъти, влязоха в сила на 9 октомври миналата година.

Заради нахлуването на Русия в Украйна Вашингтон поиска в началото на 2025 г. НИС да се освободи от целия мажоритарен руски дял в сръбската компания.

В интервюто пред "Блиц" Вучич добави, че „лесно си обяснява“ защо руският дял в НИС не е бил предложен на Сърбия, но че не е искал да го заяви публично, за да не застраши "интересите на държавата".

„За мен тези причини са ясни, недвусмислени, разбираеми, но дали са приемливи, или не, е друг въпрос. Но някак си не можем да ги наречем точно приятелски“, каза той.

На въпроса какви отношения има Сърбия с Русия сега, Вучич отговори, че са „добри“. Миналата седмица руският външен министър Сергей Лавров оцени като изгодно споразумението за продажба на руския мажоритарен дял в НИС на MOL.

Димитър Радев
