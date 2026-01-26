Тръмп сближи най-важния си партньор с Китай: Това ли е началото на пренареждането? (ВИДЕО)

Заплахите на Доналд Тръмп и териториалните му амбиции в стил "Владимир Путин" принуждават все повече от най-близките съюзници на САЩ да се отдръпват от Америка. Ярък пример е Канада, която - под ръководството на Марк Карни - обяви наскоро търговско споразумение с Китай, най-големия икономически опонент на Щатите в световен мащаб. Сделката сериозно облекчава взаимни мита върху вноса на ключови стоки за двете страни и макар преди седмица Тръмп да не изглеждаше особено заинтересован от случващото се, през уикенда заплаши да удари северната си съседка в сценарий, в който тя сключва споразумение за изцяло свободна търговия с Пекин.

Републиканецът извади класическия си жокер - 100% мита върху всички канадски продукти. Премиерът Карни обаче обясни, че до такава широка сделка с Китай няма да се стигне - още повече, че Канада има споразумение за свободна търговия със САЩ и Мексико и няма как да подпише друга сделка с непазарна икономика, без да предупреди предварително.

Още: Канада обяви ще сключи ли споразумение за свободна търговия с Китай

Сделката между Канада и Китай идва след години на обтегнати отношения

Снимка: Getty Images

Марк Карни обяви, че така Канада се подготвя "добре за новия световен ред" и че партньорството с Пекин сега изглеждало по-предвидимо от това със САЩ на Тръмп – сериозна промяна в студените досега отношения между двете държави.

Дъното бе достигнато през 2018 г., след като Канада арестува дъщерята на основателя на Huawei, която е и финансов директор на компанията - Мън Уанджоу, във Ванкувър по заповед на САЩ. Този ход предизвика Китай да арестува двама канадски граждани и да ги обвини в шпионаж. През 2021 г. и тримата бяха освободени, но отношенията по оста Отава-Пекин не се подобриха. През 2024 г. китайската намеса във вътрешната политика на Канада стана една от големите теми в политическия дискурс.

Така визитата на Карни в Пекин при президента Си Дзинпин преди седмица – първата на канадски премиер от над десетилетие – се оказва истински важна.

Там той обяви, че от 1 март Канада ще позволи вноса на 49 000 китайски електрически автомобила, които ще се обложат с най-ниското възможно мито – 6,1%, огромен спад от 100-процентовата тарифа, наложена през 2024 г. по искане на САЩ.

Още: Белият дом показа Тръмп с пингвин в Гренландия. Канада: Пингвините не са там, невежи!

В замяна на това Китай ще предложи безвизови пътувания за канадските туристи. Пекин намалява и митата върху вноса на канадски селскостопански продукти и морски дарове. Митото за рапичното семе и рапичното масло от Канада ще бъде намалено от 85 на 15%.

Карни обяви и нова амбициозна цел – да се увеличи вносът към Китай с 50% до 2030 г.

Марк Карни и Си Дзинпин разгласиха и стратегическо партньорство с 5 основни стълба:

Чиста енергия и климатична конкурентоспособност

Разширяване на търговията със селскостопански продукти и храни

Ангажимент към многостранен свят и засилване на глобалното управление

Задълбочаване на обществената сигурност и безопасност

Подсилване на връзките между народите и културите

Още: Тръмп промени решението си, не иска Канада в Съвета за мир

Причините за рязката промяна - много повече от търговия

Снимка: Getty Images

Първата причина за рестарта в отношенията на Канада и Китай е икономиката. След като Китай наложи мита на редица канадски продукти през 2024 г., китайският внос от Канада спадна с над 10% през изминалата година. Това беше удар за канадските производители на рапица, като де факто вторият им най-голям пазар бе затворен. Износът им за Китай през 2024 се равняваше на близо 5 милиарда долара, като само САЩ предлагаха повече канадски продукти от рапица в сравнение с Китайската народна република. Това означава, че намаляването на китайските мита сега ще е огромно облекчение за производителите в Канада и за износителите.

Този ход се вписва във визията на Карни за „по-конкурентоспособна, устойчива и независима икономика“ във времена на хаос в световната търговия. Интересни бяха думите му, че Отава иска да трансформира канадската икономика от такава, която „е зависима от един-единствен търговски партньор (не спомена САЩ поименно – бел. ред.), до такава, която е по-силна и гъвкава пред глобалните шокове“.

Марк Карни каза, че диалогът с Пекин сочел към „по-предвидими и ефективни взаимоотношения“. Така той намекна, че САЩ при Доналд Тръмп са по-непредвидими за страната му спрямо Китай. Откакто Тръмп се завърна за втори мандат в Белия дом, той удари канадците с мита за автомобилната индустрия, металите, заплаши и с още.

Всичко обаче е много повече от търговия. Карни встъпи в длъжност в началото на 2025 г., когато Тръмп обложи страната му не само с тарифи, но и заплаши суверенитета и териториалната ѝ цялост. Републиканецът непрестанно повтаряше, че Канада трябва да бъде „анексирана“ като „51-вия щат“ на САЩ. Той наричаше „губернатор“ предшественика на Карни – Джъстин Трюдо, а наскоро използва тази дума и за настоящия премиер на северната си съседка. Новите търговски политики, към които Карни насочва Канада, могат да бъдат тълкувани като стъпки за независимост в икономиката и външната политика.

Още: Канада да е 51-вият щат на САЩ: Тръмп продължава да унижава Джъстин Трюдо

Миналата година Марк Карни направи визити още във Великобритания, Франция и Германия, за да засили връзките с европейските партньори.

Рисковете за Канада на китайския пазар

Не всичко е „розово“ за Канада, що се отнася до отношенията с Китай. Вероятно намаляването на митата за китайските електромобили ще предизвика негативен отговор от страна на местната автомобилна индустрия. Дъг Форд – премиерът на Онтарио, домът на канадското автомобилостроене, вече разкритикува този ход. Според него така се отправя покана към Китай за „наводняване“ на пазара с евтини електромобили „без реална гаранция за равностойни или незабавни инвестиции в канадската икономика, автомобилния сектор или веригите за доставки“.

Критиците на новото споразумение с Китай цитират и отношението на Пекин по темата с човешките права. Те посочват думи на Карни от април 2025 г., когато той нарече Китай „най-голямата заплаха за сигурността, изправена пред Канада“.

Премиерът сега се защити, като каза, че при срещата със Си Дзинпин е очертал „червените линии“ на Отава, и добави: „Приемаме света такъв, какъвто е – не такъв, какъвто би ни се искало да бъде“.

Още: САЩ, Русия, Китай: Как се преразпределя светът? Специален анализ на доц. Косьо Стойчев (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Тръмп с нова заплаха срещу Канада

Преди седмица американският президент сякаш не бе особено трогнат от случващото се. „Това е окей. За него е добре да подпише търговска сделка“, бяха думите му по адрес на Карни тогава. „Ако можеш да подпишеш търговска сделка с Китай, трябва да го сториш, нали?“.

Сега обаче републиканецът се развилня срещу "губернатор Карни" и посочи, че канадският лидер "дълбоко е сгрешил", като е позволил на Китай да увеличи износа си на електрически превозни средства за Канада. Той обяви, че ще наложи мита в размер на 100% върху стоките, които Канада изнася за САЩ, ако Пекин и Отава подпишат споразумение за свободна търговия. Карни му отвърна, че това няма как да стане. Канада, Мексико и САЩ са най-важните търговски партньори една на друга.

"Канада систематично се самоунищожава. Сделката с Китай е катастрофа за тях. Тя ще остане в историята като една от най-лошите сделки от всякакъв вид. Всичките им бизнеси се преместват в САЩ. Искам да видя Канада да ОЦЕЛЕЕ И ПРОЦЪФТИ!", продължи тирадата Тръмп в Truth Social.

Trump:



Canada is systematically destroying itself. The China deal is a disaster for them. Will go down as one of the worst deals, of any kind, in history.



All their businesses are moving to the USA. I want to see Canada SURVIVE AND THRIVE! pic.twitter.com/HgA4QHLH3C — Clash Report (@clashreport) January 25, 2026

Той също така оттегли поканата към Отава за т.нар. Съвет за мир. Междувременно пък стана ясно, че за първи път от над един век канадските военни разработват план за реакция при евентуална инвазия от страна на САЩ: 100-годишен прецедент: Канада готви план за инвазия от САЩ.

По-мащабна тенденция – все повече страни се отдръпват от САЩ.

Голямата картина показва, че все повече държави са склонни да се обърнат към Китай вместо към САЩ. Проучване на Globescan от есента на миналата година, направено сред 32 000 респонденти от 32 страни, включително САЩ, показа, че във всички тях стават по-големи предпочитанията Китай да е „водещата сила“ в света. Подкрепата за Америка се движи надолу.

Изследване на Pew Research Center от почти същия период сочи, че през последните години рязко е спаднало доверието у САЩ в страни с население с високи доходи (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерландия, Южна Корея, Испания, Швеция, Великобритания), докато това към Китай леко се е увеличило и „ножицата“ се затваря.

Графика: Pew Research Center

След речта, която Марк Карни изнесе на Световния икономически форум в Давос, нищо чудно канадският премиер да се превърне в инфлуенсър за други западни лидери да се откъснат още повече от САЩ на Доналд Тръмп.

Още: "Живеем в лъжа, световният ред с правила е фалш": Разтърсващата реч на канадския премиер, която развълнува всички (ВИДЕО)