Спорт:

Снежен ад в Япония: Има жертви и ранени (ВИДЕО)

26 януари 2026, 16:21 часа 234 прочитания 1 коментар
Снежен ад в Япония: Има жертви и ранени (ВИДЕО)

Най-малко 16 души са станали жертва на силните снеговалежи в Япония, парализирали страната, съобщават местните власти, цитирани от ТАСС и БТА.

Сред загиналите има мъж, паднал от покрив по време на разчистване на сняг, както и мъж, на който му е прилошало, докато е ринел сняг. Най-много смъртни случаи са регистрирани в префектурата Ниигата (11) и в Акита (4) . Още един случай е регистриран в Ямагата.

Освен това около 120 души са пострадали в трите горепосочени префектури в северната част на остров Хоншу.

Още: Заради студа: Над 100 отменени полета в Истанбул

По-рано хиляди души прекараха нощна на летище „Шин Читосе“ на град Сапоро в северния остров Хокайдо заради отменянето на десетки полети след силния снеговалеж.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според синоптиците влошените зимни условия могат да причинят проблеми с обществения транспорт и на други места в страната.

Още: Най-тежкият снеговалеж от 150 години в Русия: Затрупани коли и скокове от прозорците (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Япония жертви снеговалеж зимна буря
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес