80% от шофьорите настройват огледалата си неправилно

Правилното регулиране на огледалата изглежда като дреболия, но безопасността зависи от това. Защото е факт, че повечето шофьори не виждат всичко, което се случва наоколо. И причината е проста - огледалата са поставени неправилно.

Защо някои шофьори не прибират огледалата на автомобилите си след паркиране

Ако водачът не вижда какво се случва до колата, той не контролира ситуацията. Струва си да започнете със страничните огледала. Колата трябва да се вижда само частично - около една пета от площта на огледалото. Всичко останало трябва да показва пътя и колите наблизо. Ако видите половината от колата си, това вече е грешка. Просто създавате "сляпо петно" за себе си.

В лявото огледало дръжката на предната врата в долния десен ъгъл ще се превърне в водач. Това ви позволява да покриете както собствената си кола, така и лентата наблизо. Законът се регулира по същия принцип.

Още: Знаете ли какво означава бяла кърпа на огледалото на колата?

Вътрешното огледало не е там, за да се гледате, да поправяте грима си или да следвате децата на задната седалка. Той трябва да показва цялото задно стъкло и пространството отзад. Нищо не трябва да блокира гледката.

Чешки експерти по безопасност са изчислили: 84% от шофьорите правят грешки, когато нагласяват огледалата си "на око". Поради това при изпреварване или смяна на лентата те не забелязват колата на следващия ред.

Ограничение на скоростта в зелено – трябва ли да се плаща глоба?

Дори шофьорите с предварително зададена памет трябва да проверяват огледалата, ако променят позицията на седалката или превозват товар. Мръсните повърхности също изкривяват гледката, така че трябва да се почистват редовно. Много хора подценяват колко много виждате през чисти и правилно изложени огледала. Това са буквално секунди, които спасяват животи.