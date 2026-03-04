Кои системи в колата се нуждаят от диагностика в края на зимата

Много шофьори подценяват пролетната диагностика на автомобила, и то напразно: именно при нея се разкриват скрити проблеми, които могат да доведат до сериозни повреди през лятото. Експерти обясни кои пет стъпки ще помогнат за избягване на ненужни разходи и запазване на ресурсите на двигателя, окачването и електричеството.

Защо дори здрав двигател харчи масло

С настъпването на пролетта настъпва период за много шофьори, когато не само комфортът, но и безопасността на пътя зависи от навременната поддръжка на автомобила. След зимата много компоненти на автомобила са изложени на риск поради натрупана мръсотия, температурни промени и излагане на реагенти. Според експертите, игнорирането на пролетния преглед често води до скъпи ремонти в началото на лятото.

Според експерти от сервизната мрежа Fit Service, има пет ключови пункта, които трябва да бъдат включени в пролетната диагностика. Всеки от тях пряко влияе върху експлоатационния живот на двигателя, окачването, акумулатора и други важни системи.

През зимата предната част на колата е покрита с плътен слой мръсотия, пясък и реагенти, които запушват пчелните пити на радиатора. През пролетта това може да доведе до прегряване на двигателя и ускорено износване на охладителната система. Експертите не препоръчват да почиствате радиатора сами с водоструйки, за да не деформирате пчелните пити. По-добре е да се повери това на професионалисти, които ще разглобят радиаторите, ще ги измият отделно и ще проверят състоянието на охладителната течност.

Спирачките са изложени на влага, сол и пясък през зимата, затова е важно да се проверяват водачите на апаратите, прашниците и накладките през пролетта. Корозията може да доведе до блокиране и неравномерно спиране, което пряко застрашава безопасността. Окачването също изисква внимание: поради студ се появяват микропукнатини в гумените елементи. Ако не ги забележите навреме, ще трябва да смените лостовете и елементите на трансмисията. Струва си също да се провери ъгълът на наклона на колелата, за да се удължи животът на гумите.

През зимата влагата се натрупва в кабината и неработещият климатик се превръща в развъдник на гъбички. Смяната на филтъра на купето през пролетта не е само въпрос на хигиена, но и необходимост за ефективната работа на климатичната система. Запушен филтър затруднява издухването, пречи на обезвлажняването на въздуха и създава ненужно натоварване върху компресора. Третирането на изпарителя и въздуховодите, както и проверка на налягането на хладилния агент, ще помогне да се премахне миризмата на влага и замъгляването на стъклото.

Зимните условия със студени стартове и продължителни затопляния допринасят за натрупването на кондензат и гориво в петрола, поради което свойствата му се влошават. Ако зимата е била сурова и пробегът е бил 7-8 хиляди километра, по-добре е да се смени маслото през пролетта. Това ще осигури на двигателя надеждно смазване през топлия сезон и ще намали риска от повреди в жегата.

През зимата акумулаторът работи на максимум: химичните процеси се забавят на студ, а при кратки пътувания няма време да се зареди напълно. До пролетта батерията често се изтощава, което се проявява при трудно стартиране на двигателя. Струва си да се провери нивото на електролита, да се измери началният ток и да се почистят клемите от оксиди, за да се осигури стабилно захранване на цялата електромрежа и да се избегнат електронни повреди.

Най-важното е да разберете, че пролетната инспекция не е формално, а реална възможност да се удължи живота на солата и да се избегнат неприятни изненади на пътя.