Eвропейците не обичат ярките цветове на колите

Ако карате кола в ярък цвят вие сте част от намаляващо малцинство. Преобладаващата тенденция по пътищата на Европа показва, че по-голяма част от новите автомобили са боядисани в нюанси на сиво, бяло или черно. Разбира се, има изключения, като те се отнася за модели като Fiat 500 или новото Renault 5.

Какво казва цветът на колата за характера на нейния собственик

Скорошен анализ на JATO Dynamics разкрива, че на петте най-големи пазара в Европа почти 70% от новите автомобили са боядисани в бяло, сиво, бяло или черно. Сивото е най-разпространеното от всички, представляващо 27,3% от продажбите, следвано от бялото с 22% и черното с 18%.

След черното като четвърти най-популярен цвят е синьото, което представлява 12,1% от продажбите на нови автомобили. Това го позиционира над червеното със 7,4% дял, сребристото (5,4%) и зеленото (2,8%). JATO Dynamics отбелязва, че дори за автомобили, които се предлагат на пазара с ярки цветове, повечето купувачи избират сдържани и неутрални тонове, а не ярки цветове.

Fiat 500 и новото Renault 5 са малко по-различни. Данните за продажбите показват, че докато 14% от продажбите на новите 500 са за автомобили, боядисани в черно, 12% са жълти, а други 12% са златисти. Освен това червеното е над средното за индустрията, представлявайки 8% от продажбите, синьото е със 7%, зеленото с 3%, а розовото с 3%. Може би най-изненадващото е, че докато сивото представлява 27,3% от всички продажби на нови автомобили в Европа, само 2% от новите Fiat 500 са боядисани в този цвят.

Проучването също така изследва как купувачите избират интериора на своите автомобили и резултатите варират значително в зависимост от държавата. Германските и британските купувачи са склонни да предпочитат първокласните покрития, като 57% от германците и 53% от британците плащат 500-1000 евро за кожен интериор.

За разлика от тях, платът остава цар в Южна Европа, като 85% от испанските купувачи, заедно с три четвърти от италианците и френските купувачи, избират по-достъпния вариант.