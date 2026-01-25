Краят на ерата "СВ": София е на прага на нов код за автомобилните номера

След повече от десетилетие вярна служба, познатата комбинация от букви „СВ“ върху регистрационните табели на столичните автомобили е на път да остане в историята. Въведена през 2014 година като наследник на изчерпаните „С“ и „СА“, серията вече е почти напълно запълнена.

Проверка на NOVA показва, че „Пътна полиция“ е предприела спешни мерки, за да избегне криза с номерата в най-големия град в България. Въведени са 11 нови комбинации от втори букви, които ще осигурят резерв от малко над 109 хиляди нови табели. Според изчисленията на експертите, този капацитет ще бъде достатъчен за обслужване на софийските шофьори само за още няколко месеца – до края на настоящата година.

Търсенето на „красиви“ номера: Мисията (не)възможна

За много шофьори регистрацията на нов автомобил се превръща в предизвикателство, ако имат конкретни естетически претенции. Борислав Емилов, който наскоро регистрира автомобил от 1982 година, споделя пред NOVA, че възможностите за избор се свиват драстично.

„Влязох да си избера номер и да си платя таксата, но ми казаха, че всички номера са продадени. Каквото ми се падна – това. Колата е автентична, но се съобразяваме с изискванията – СВ си е СВ“, разказва той.

На другия полюс са водачи като Георги Иванов, който е зад волана от над 40 години. За него символите на табелата нямат значение: „Който иска номерата да са еднакви два по два – да си плати. Аз искам каквото ми дадат, да е по за народа“, коментира ветеранът на пътя.

Историята в цифри и цветове

Динамиката на автомобилния пазар в София е огромна – средно една пълна серия в столицата се изчерпва за период между един и два месеца. Това налага постоянна актуализация на регистрите.

България има дълга история в промяната на дизайна на табелите. По-възрастните шофьори все още помнят черните номера с бели букви, издавани след 1969 г. През 1986 г. се въвеждат нови цветове и шрифтове, а познатият днес европейски стандарт – черни букви на бял фон – влиза в употреба през 1992 г.

Какво следва след „СВ“?

Въпреки че краят на настоящия код наближава, от МВР успокояват, че няма риск София да остане без регистрационни табели.

„С комбинациите от символи, които са налични, до края на тази година със сигурност ще се използва кодът СВ“, заяви главен инспектор Лъчезар Близнаков от ГДНП.

Големият въпрос обаче остава: какъв ще бъде следващият код за столицата? Дали ще се премине към нова комбинация от букви (като например „СС“ или „S“), или ще се предприеме по-радикална реформа?

„Рано е да се говори какви ще бъдат символите. Обмисля се вариант, който да облекчи гражданите в цялата страна и да уеднакви практиките“, допълни Близнаков, загатваща за възможна цялостна промяна в начина, по който се обозначават регионите в България.

Докато институциите вземат окончателно решение, софийските шофьори имат още малко време да се сдобият с номер от серията „СВ“, преди тя да се превърне в поредната архивна страница от историята на българския автомобилизъм.

