Китайска марка иска да купи завод на Volkswagen в Европа

XPeng е поредната китайска марка, която ще започне собствено производство в Европа. Според Financial Times, компанията вече води преговори с Volkswagen и други автомобилни групи за закупуване на завод в Европа.

За XPeng не става въпрос само за имидж. Сега автомобили за Европа се произвеждат в заводите на Magna Steyr в Австрия, но такива обеми може да не са достатъчни за разширяване на продажбите. Местен завод би позволил по-бързо увеличаване на доставките, намаляване на логистичните разходи и намаляване на въздействието на европейските мита върху китайските електрически превозни средства.

Ръководителят на XPeng за Североизточна Европа - Елвис Ченг, потвърди, че компанията търси подходящ обект. В същото време той отбеляза, че някои от заводите на Volkswagen са „малко стари“, което означава, че адаптацията им към съвременните електрически автомобили може да не е толкова бърза и евтина. Затова XPeng обмисля и възможността да построи нова фабрика.

За Volkswagen такъв разговор също не е случаен. Германската концерн преминава през болезнена преструктуриране: намалява разходите, преглежда натоварването на фабриките и търси възможности за неизползвани мощности. Ръководителят на групата - Оливър Блуме, по-рано призна, че Volkswagen е готов да обсъди сътрудничество с китайски производители, които се нуждаят от европейски обекти.

Вече има връзка между двете компании. През 2023 г. Volkswagen инвестира около 700 милиона долара в XPeng и получава приблизително 5% от акциите. Партньорите вече започнаха производство на първия съвместно разработен автомобил за Китай, пазар, на който става все по-трудно за германския концерн да се конкурира с местните марки електромобили.

За Европа възможна сделка изглежда символична. До скоро китайските марки се опитваха да докажат, че техните електрически автомобили не са по-слаби от европейските. Сега могат да започнат да ги произвеждат в самите фабрики, които европейските концерни не могат да натоварят със свои собствени модели.

XPeng има нужда от скорост, Volkswagen има излишък от мощности. Ако сделката се осъществи, това няма да е само покупка на работилници, а още един знак: центърът на тежестта в индустрията на електрическите автомобили вече се е променил осезаемо.

 

Велизар Георгиев
