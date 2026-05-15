Китайска марка иска да купи завод на Volkswagen в Европа

XPeng е поредната китайска марка, която ще започне собствено производство в Европа. Според Financial Times, компанията вече води преговори с Volkswagen и други автомобилни групи за закупуване на завод в Европа.

Още: Защо Китай лъже и продава нови автомобили като стари

За XPeng не става въпрос само за имидж. Сега автомобили за Европа се произвеждат в заводите на Magna Steyr в Австрия, но такива обеми може да не са достатъчни за разширяване на продажбите. Местен завод би позволил по-бързо увеличаване на доставките, намаляване на логистичните разходи и намаляване на въздействието на европейските мита върху китайските електрически превозни средства.

Ръководителят на XPeng за Североизточна Европа - Елвис Ченг, потвърди, че компанията търси подходящ обект. В същото време той отбеляза, че някои от заводите на Volkswagen са „малко стари“, което означава, че адаптацията им към съвременните електрически автомобили може да не е толкова бърза и евтина. Затова XPeng обмисля и възможността да построи нова фабрика.

Още: За пръв път от 88 години: Volkswagen затваря завод в Германия, за да гони светло бъдеще

За Volkswagen такъв разговор също не е случаен. Германската концерн преминава през болезнена преструктуриране: намалява разходите, преглежда натоварването на фабриките и търси възможности за неизползвани мощности. Ръководителят на групата - Оливър Блуме, по-рано призна, че Volkswagen е готов да обсъди сътрудничество с китайски производители, които се нуждаят от европейски обекти.

Вече има връзка между двете компании. През 2023 г. Volkswagen инвестира около 700 милиона долара в XPeng и получава приблизително 5% от акциите. Партньорите вече започнаха производство на първия съвместно разработен автомобил за Китай, пазар, на който става все по-трудно за германския концерн да се конкурира с местните марки електромобили.

Китайски съперник на "Тесла" пуска водещите си модели на европейския пазар

За Европа възможна сделка изглежда символична. До скоро китайските марки се опитваха да докажат, че техните електрически автомобили не са по-слаби от европейските. Сега могат да започнат да ги произвеждат в самите фабрики, които европейските концерни не могат да натоварят със свои собствени модели.

XPeng има нужда от скорост, Volkswagen има излишък от мощности. Ако сделката се осъществи, това няма да е само покупка на работилници, а още един знак: центърът на тежестта в индустрията на електрическите автомобили вече се е променил осезаемо.