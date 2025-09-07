Какво означава емблемата на BMW?

Името BMW – Bayerische Motoren Werke, което означава „Баварски моторни заводи“ – се явява за пръв път през 1917 г. BMW е създадена чрез преименуване на Rapp Motorenwerke, компания, която произвеждала самолетни двигатели и била базирана в Мюнхен, столицата на Бавария. Макар на компанията да било дадено различно име, нейното техническо оборудване, имущество и персонал останали същи.

Когато названието BMW е вписано за първи път в регистъра през юли 1917 г., компанията нямала никакъв логотип. Дори първата реклама, публикувана същия месец, е направена без такова. В тази реклама компанията обявява бъдещата си програма: освен самолетни двигатели, тя планира да произвежда двигатели за автомобили, селскостопанска техника и малки лодки.

По онова време логотипът не е имал същото значение за широката общественост, както днес, и освен това BMW просто не е имала крайни потребители, към които компанията би могла да се обръща. В крайна сметка главната дейност е била производството на авиационни двигатели за немските военновъздушни сили.

Все пак на 5 октомври 1917 г. компанията получава свой логотип. Първата официално регистрирана емблема на BMW съхранява кръглата форма на стария логотип на Rapp с добавяне на две златни линии и надписа „BMW". Било необходимо в логотипа да бъде отразен баварски произход. По тази причина четирите сектора във вътрешния кръг на логотипа са изработени в цветовете на Бавария – синьо и бяло. Но те са поставени в обратен ред поради законовите ограничения от онова време. Законът за търговските марки забранявал използването на елементи от държавни гербове и други символи на властта върху търговски логотипове.

Какво означава логото на BMW?

Даже днес мнозина смятат, че логотипът на BMW е въртящо се витло. Но защо? Тази легенда за витлото на BMW се появява няколко години след създаването на първия логотип на компанията. Реклама на BMW от 1920-те години демонстрира самолети с логотипове на BMW, вградени във въртящи витла. Целта на тази реклама в самото начало на световната икономическа криза е била да се пласира нов авиационен двигател, произведен от BMW. Витлото се вписва идеално в рекламния образ на младата компания, защото подчертава нейните корени и опит в създаването на самолетни двигатели. Сетне, през 1942 г. BMW сами свързват витлото със своята емблема. В списанието на BMW Flugmotoren-Nachrichten (Новини за самолетни двигатели) има статия, която само подкрепя мнението за връзката между логотипа и въртящото се витло - в илюстрация със снимка, където логотипът на BMW е вграден в завъртяно витло.

И така, историята на логотипа на BMW се базира на легенда, която живее до ден-днешен. По принцип BMW не полага особени усилия, за да опровергае мита за емблемата на BMW и витлото. Следователно, твърдят представители на компанията, онези, които мислят, че логотипът на BMW представлява стилизирано витло, не грешат напълно. Въпреки, че е неправилно и да се твърди еднозначно, че логотипът на BMW е витло. Многократните повторения са позволили на тази идея да се вкорени. Такава интерпретация е широко разпространена вече 90 години и с течение на времето е придобила определено право на съществуване.

„В днешно време BMW става марка, основана на взаимоотношения, като новият комуникационен логотип отразява откритост и яснота“, коментира Йенс Тимер, старши вицепрезидент по работа с клиентите на бранда BMW. Визуалната сдържаност и графичното изпълнение позволяват адаптация към голямо разнообразие от точки на контакт – както онлайн, така и офлайн. Допълнителният комуникационен логотип символизира релевантността на марката и нейната значимост за мобилността и удоволствието от шофирането.

