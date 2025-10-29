Обявиха на коя дата пускат парното в София

Стана ясно на коя дата ще бъде пуснато парното в столицата. Директорът на ТЕЦ-София - Петър Петров, разкри, че се предвиждва това да се случи около 5-7 ноември. По думите му към момента прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура от 12 градуса и дългосрочно застудяване. Ако междувременно има застудяване, пускането на парното ще е по-рано, ако има затопляне - ще е по-късно, добави Петров.

Той обясни още, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12 градуса, но не е имало прогнози за дългосрочно заструяване и заради това парното не е пуснато досега. Петров увери, че ТЕЦ-София има готовност да работи през зимата. Относно ремонта в големия столичен квартал "Дружба" той каза, че целта е той да приключи през ноември и топлоподаването на бъде възстановено, съобщава БТА.

Снимка: БГНЕС

Всеки може да си пусне парното по-рано

Още в средата на месец октомври, когато имаше поредица от дни с много ниски температури, много столичани се чудеха защо все още не е пуснато парното в София. В този ред на мисли припомняме, че при желание от страна на клиентите в етажната собственост парното може да бъде пуснато или спряно преди общото за столицата. За целта е необходимо да представят заявление и протокол от решение от Общото събрание на етажната собственост в някой от информационните центрове на компанията. Необходимо е съгласието на собствениците, притежаващи най-малко 2/3 от собствеността в сградата по идеални части.

