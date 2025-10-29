Пак българи работят за Путин в сърцето на Европа? Тръгва дело емблема във Франция

Ранна сутрешна тъмнина обвива бреговете на Сена, когато охранител в Парижкия музей на Холокоста, намиращ се на метри от катедралата "Нотр Дам", забелязва подозрителна сцена. Двама мъже в тъмни дрехи пръскат червена боя по Стената на праведните – паметник с изписани имена на онези, които са спасявали евреи във Франция по време на Втората световна война. Докато охранителят се впуска в преследването им, трети мъж излиза от сенките на близка сграда, за да заснеме нощната работа - 35 червени отпечатъка от ръце, разпръснати по 25-метровата стена.

Руска кампания за дестабилизиране на Франция?

Случаят от месец май миналата година не е изолиран акт на омраза. Полицията бързо идентифицира и арестува трима заподозрени българи, чийто процес започва в Париж днес, 29 октомври. Това е случай, който според следователи и разузнавателни служители насочва погледа към по-голяма картина - ескалиращата кампания на Русия за дестабилизиране на Франция чрез тайно влияние и психологически операции.

Още: Екстрадират във Франция българин, издирван за вандализъм срещу мемориал на Холокоста

Вандализмът над мемориала на Холокоста е едно от няколкото символични нападения, които разтърсиха страната през последните две години. Франция видя свински глави, хвърлени пред джамии, звезди на Давид, нарисувани върху сгради, ковчези, оставени до Айфеловата кула. Всичко това сякаш бе предназначено да разпали напрежението между еврейската и мюсюлманската общност или да подкопае френската подкрепа за Украйна преди решаващите президентски избори през 2027 г.

Франция се е превърнала в гореща точка в хибридната война на Русия срещу Европа - и разбираемо, защото Москва се опитва да подкопае един от най-мощните поддръжници на Киев, като засилва политическите и социалните напрежения в страната. Анализатори и официални лица твърдят, че Франция е едновременно основна цел и слаб фланг – страна с глобално влияние, но с вътрешни уязвимости, които я правят особено податлива на манипулации.

Снимка: iStock/Guliver

"Това отразява геополитическата реалност: Русия счита Франция за сериозен противник, тя е единствената ядрена сила в ЕС, а президентът на републиката е доста категоричен в подкрепата си за Украйна, обмисляйки сценарии като разполагането на френски войници в Одеса", казва пред Politico Кевин Лимоние - професор и заместник-директор в геополитическия изследователски център GEODE в Париж. Там неговият екип е начертал карта на хибридните военни операции на Русия в Европа.

Още: Руската гледна точка все повече прониква в медиите: "Репортери без граници" ще противодейства

"Във Франция сме малко по-далеч от източния фланг и нямаме същото ниво на превенция като страните от бившия Съветски съюз", каза по-рано през годината Наталия Пузиреф - депутат от партията „Ренесанс“ на президента Еманюел Макрон, която е съавтор на доклад за чуждестранна намеса в страната.

Червените ръце: българите, които оскверниха мемориал на Холокоста, може да са руски агенти

Френските власти обвиниха четирима мъже в организиране на оскверняването на мемориала на Холокоста. Тримата българи, за които се твърди, че са били на място – Мирчо Ангелов, Георги Филипов и Кирил Милушев, са избягали от Париж същата сутрин с автобус за Брюксел, а оттам са се качили на полет за София.

Филипов и Милушев по-късно бяха арестувани от българските власти и екстрадирани във Франция. Четвъртият мъж също е българин - Николай Иванов е заподозрян във финансиране на операцията и е арестуван в Хърватия. Ангелов все още е на свобода.

Още: FT: НАТО мисли за военен отговор на руските провокации. Нов украински плюс за Алианса

Мъжете са обвинени в заговор за оскверняване на паметника, с утежняващо обстоятелство, че са действали от антисемитски мотиви. Френските следователи също обаче подозират, че те може да са извършили деянието, съзнателно или не, като руски агенти. Операцията може да „съответства на опит за дестабилизиране на Франция, организиран от руските разузнавателни служби“, според оценка на Главната дирекция за вътрешна сигурност (DGSI), цитирана в бележка от прокуратурата.

Същата оценка свързва деянието с „по-широка стратегия“, целяща „разделяне на френското обществено мнение или подклаждане на вътрешни напрежения чрез използване на „проксита“ - т.е. лица, които не работят за тези служби, но са наети от тях за специфични задачи чрез посредници“.

По време на предварителните изслушвания Филипов и Милушев не отричаха, че са били на мястото на инцидента, но посочиха Ангелов като основния организатор. Тримата са от Благоевград.

Още: Ахилесовата пета на ЕС пред Русия: Не се заблуждавайте, това не е просто дребно неудобство

В разговор с Politico адвокатът на Милушев - Камий Ди Тела - казва, че нейният клиент, дългогодишен познат на Ангелов, само е заснел графитите, без да участва активно във вандалския акт. Той "не е знаел какво всъщност трябва да направи", когато се съгласил да участва, твърди защитата му.

Филипов разчита на друг адвокат - Мартин Ветс, който не е коментирал нищо преди процеса.

Снимка: iStock/Guliver

Владимир Иванов пък е адвокат на Николай Иванов. Той казва, че клиентът му е платил само за нощувките в хотела и автобусните билети като услуга към Ангелов. Категорично отрича, че клиентът му е имал антисемитски мотиви или че е знаел за някаква връзка с Русия.

Най-известният пример за българи, свързани с руските служби, които са действали по различни задачи в Европа, е този на осъдените във Великобритания: Христо Грозев през шпионски очила: Архивът по делото срещу осъдените българи в Лондон (ВИДЕО, СНИМКИ).

Знаците, които Мирчо Ангелов е оставил

Facebook профилът на Ангелов, идентифициран от брюкселската медия, включва селфита от цяла Европа - от гръцките плажове до Швейцарските Алпи. Снимките му показвали големи татуировки, покриващи гърдите, горната част на ръцете и краката му, с неонацистки символи, включително цифрите 14 и 88 и черен "Тотенкопф" - емблемата на известна дивизия на СС.

На 12 май, два дни преди нападението над мемориала, Ангелов публикува своя снимка пред катедралата „Нотр Дам“, облечен в синя тениска и разкъсани дънки, които частично скриват татуировките му. По време на кратката си спирка в Брюксел той споделя друга снимка, направена пред стъклена сграда, последвана от емотикон с намигване.

Още: Знак "Забранено за евреи" на витрината на магазин предизвика скандал в Германия

Червените отпечатъци от ръце, нарисувани върху мемориала, са символ, използван от някои пропалестински активисти, за да осъдят войната на Израел в Ивицата Газа (в момента действа крехко примирие). Но те се възприемат от еврейски групи и учени като препратка към убийството на двама израелски войници по време на Втората интифада (палестинско въстание) през 2000 г. и като призив за антисемитско насилие.

Инцидентът съвпадна с годишнината от първото масово арестуване на евреи във Франция по време на нацистката окупация, което предизвика осъждане от целия политически спектър в страната. Същата вечер служителите на музея и местни организации организираха импровизирано бдение пред сградата. "В климат на нарастващ антисемитизъм сме шокирани от този страхлив и отвратителен акт", написа в социалните медии директорът на мемориала Жак Фредж.

Още: "Те се страхуват": В Германия евреите се чувстват все по-застрашени

В частен план служителите на музея не са сигурни дали да припишат нападението на пропалестински групи. "Не виждахме логика в това да е дело на активисти", казва един от тях пред Politico.

Прокуратурата в Париж цитира и доклад на Viginum - Френската национална агенция за наблюдение на дезинформацията в интернет, в който се установява, че новините за червените отпечатъци от ръце са били разпространени от „хиляди фалшиви акаунти в Twitter (вече X)“, свързани с руската мрежа Recent Reliable News/Doppelgänger. Това е група, която вече е замесена в разпространяването на новини за звездите на Давид, изрисувани навсякъде из Париж през 2023 г., когато френските прокурори заговориха за възможна чуждестранна намеса.

Снимка: Getty Images

Процесът с българите е част от тенденция

Процесът, който започва в сряда, е само едно от деветте дела, свързани с атаки срещу религиозни общности или известни френски паметници, разследвани от прокуратурата в Париж от края на 2023 г.

Най-скорошният пример е от 9 септември, когато пред джамията „Жавел“ в югоизточната част на Париж вярващи открили окървавена свинска глава на входа, пристигайки за сутрешна молитва. Прокуратурата бързо проследи деянието до група сръбски граждани, след като свиневъд от Нормандия сигнализира за подозрителна покупка на едро.

Още: Свински глави пред джамии във Франция

Свинските глави са били хвърлени „от чужденци, които незабавно са напуснали (френска) територия, в явен опит да предизвикат безредици в страната“, се казва в бележка от прокуратурата в Париж от средата на септември. По-късно същия месец Сърбия обяви ареста на 11 свои граждани, свързани с инцидента. Сръбските власти заявиха, че групата е заподозряна и в хвърлянето на зелена боя върху синагоги в Париж и известен ресторант за фалафели, разположен в стария еврейски квартал на френската столица.

Разделението във Франция е перфектно условие за Путинова пропаганда

Дълбоките социални, икономически, културни, религиозни и политически разделения във Франция предлагат плодородна почва за намесата на Кремъл, казват няколко политици, академици и военни офицери пред Politico. За разлика от съседите на Русия като Естония или Литва, Франция не е свикнала да бъде обект на руска пропаганда.

"Преди руснаците не искаха да разстройват Франция, защото тя имаше ролята на неутрална страна. Сега те смятат, че трябва да разединят нашето общество и да покажат на французите, че Еманюел Макрон ги води по грешен път", смята високопоставен френски военен офицер.

Големи части от френския политически спектър също са приятелски настроени към Русия в исторически план. Лидерката на крайната десница Марин льо Пен, отдавна обвинявана, че се сближава с Владимир Путин, се опитва да се дистанцира от руския диктатор, откакто той започна пълномащабната инвазия в Украйна. Междувременно левият радикал Жан-Люк Меланшон е яростен критик на НАТО. "Във Франция има двусмислена позиция, с примитивен антиамериканизъм, който понякога се превръща в проруски настроения като огледален ефект. Плащаме за историческата си позиция спрямо Русия. Винаги сме позволявали да се задържат известни съмнения, а французите се хранят с тях", допълва цитираният военен офицер.

Още: Бразилският президент сравни войната в Газа с Холокоста и вбеси Израел

Подклаждането на напрежение във Франция не изисква много усилия в едно общество, което и без това е на ръба. "Руските разузнавателни служби разбират различията в обществото. Те имат това много специфично съзнание и желание да инструментализират изключително болезнени вътрешнополитически въпроси и опортюнизъм, за да се възползват от тези болезнени точки в подходящия момент на политическа значимост", казва Кристин Берзина - старши научен сътрудник и експерт по сигурността в мозъчния тръст German Marshall Fund.

Насаждане на омраза между мюсюлмани и евреи: Франция е в епицентъра

Една от основните точки на напрежение е израелско-палестинският конфликт. Франция е дом на най-големите мюсюлмански и еврейски общности в ЕС – съответно около 5 милиона и 450 000 души. „Френското общество, с неговите еврейски и мюсюлмански малцинства, е идеална почва за провокации“, казва европейски дипломат, базиран в Париж.

Снимка: Getty Images

В деня, в който бяха хвърлени свинските глави, местните лидери осъдиха ескалацията на насилието срещу мюсюлманите.

Лица от левицата бързо обвиниха „отровната атмосфера, подхранена от стигматизиращата реторика на някои политици“, сочейки с пръст лидерите на крайната десница в страната.

Още: Крайнодесен полски депутат забърка огромен скандал с Холокоста и Газа в Европарламента (ВИДЕО)

Примери от Изтока

Няколко експерти очакват Русия да засили операциите си преди френските избори през 2027 г., когато "Националният сбор" на Льо Пен може да има най-добрия си шанс досега да спечели президентския пост.

Междувременно френските власти вземат мерки. През май правителството обяви нова политика по отношение на руските кибератаки и дезинформационни кампании, обещавайки да призове чуждестранните правителства да повишат осведомеността. Страната също така засили своя правен арсенал. Миналата година депутатите затегнаха наказанията за насилие, „извършено по нареждане на чужда сила“. Френските власти се обръщат към страни като Естония, Полша, Финландия и Швеция, за да разберат по-добре руската психика, разкриват няколко френски служители.

Франция може да научи ценни уроци от страните на предната линия, много от които са прекарали десетилетия под съветски контрол. Това включва насърчаване на медийната грамотност и повишаване на осведомеността за заплахата от дезинформация вместо фокусиране върху борбата с фалшивите новини и разпространяването на контранаративи.

Новият подход може би вече започва да дава резултати. Френската общественост става все по-опитна в разпознаването на чуждестранна намеса, смята Наталия Пузиреф от партия „Ренесанс“ на Еманюел Макрон.

Още: Италианските евреи: Антисемитизмът нараства