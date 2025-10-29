Жалко! Григор Димитров се оттегли от Мастърс-а в Париж точно преди мача с Медведев

Феновете на тениса в България получиха много неприятна вест, след като първата ни ракета Григор Димитров се оттегли от участие на последния за годината турнир от сериите „Мастърс“ в Париж. Гришо трябваше да излезе на корта днес, 29 октомври, срещу руснака Даниил Медведев в двубой от втория кръг на надпреварата. Малко преди старта на мача обаче стана ясно, че срещата няма да се проведе, тъй като българинът се е оттеглил от участие в турнира.

Наскоро Гришо се възстанови от тежка травма

Все още не е ясно каква точно е причината за оттеглянето на Григор Димитров от Мастърс-а в Париж. Наскоро българинът се възстанови от тежка контузия, след като скъса гръден мускул по време на двубоя от 1/8-финалите на Уимбълдън срещу Яник Синер. Гришо успя да се възстанови от травмата и се завърна на корта именно за турнира във френската столица, а това даде надежди на феновете, че вече е напълно готов за игра.

Unfortunately, Grigor Dimitrov has pulled out from the singles draw.



It was great seeing you back on court Grigor 🫶#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZsYBPuYw1G — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2025

Медведев се класира служебно за 1/8-финалите

В първия кръг на Мастърс-а в Париж Григор Димитров победи представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар. Първата ни ракета се наложи над младия французин със 7:6(5) и 6:1. Явно обаче той е почувствал някакво неразположение, след като е взел решение да се оттегли от турнира точно преди мача с Даниил Медведев. По този начин руснакът се класира служебно за 1/8-финалите на Мастърс-а.

