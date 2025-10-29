"Навили сте си го на пръста": Рашков се разсърди и напусна дебата за ДАР и ДАТО

Ресорната вътрешна комисия в парламента отхвърли ветото на президента срещу измененията в законите за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и за специалните разузнавателни средства. Окончателното решение ще бъде взето от пленарна зала. Общият мотив е промяната на процедурата по назначаване на шефовете на ДАР и Държавна агенция "Технически операции" (ДАТО). Вместо да се избират с указ на президента след предложение на Министерския съвет, мнозинството предвижда те да бъдат назначавани от парламента по предложение на правителството.

"Вие сте си го навили на пръста и ще го направите", възмути се Бойко Рашков от "Продължаваме промяната" и заяви, че накрая ще се окаже, че политическата партия ще решава заподслушването.

Дебатът се рагорещи, когато Рашков взе думата, като той завърши изказването си с въпрос по темата, като каза, че няма да чака отговора и спази обещанието си. След това думата взе Маноил Манев, който тръгна да поправя Рашков дали е имал предвид указа за ново обсъждане или законопроекта, а той пък каза, че няма да го слуша. Манев му посочи вратата, а Рашков напусна комисията.

Тъй като Манев правеше реплика на Рашков той довърши мисълта си. "Той напусна, не искам да говоря зад гърба му", добави още Манев.

Президентството са загрижени за Министерски съвет

От президентството признаха, че президентът не е деполизитиран орган, но посочиха, че неговата политическа легитимност не стои на един източник, както е Министерски съвет и Народното събрание. "Правомощията на президента бяха една възможност на самия Министерски съвет да предложи професионалист, политически неутрален от мнозинството в Народното събрание. Сега тази възможност отпада за самия Министерски съвет", казаха от президентството.

Формален ли е съдебният контрол?

Божидар Божанов от "Да, България" зададе риторичен въпрос след като за ДАНС са предложили и кандидатъ им не е бил одоборен, заа ДАР и ДАТО дали са предложили някого.

Според него става твърде много концентрация в Народното събрание и идеята за ДАТО е да има външен елемент в случая президента, е доста логична.

"Правилно ли чух, че според вас съдебният контрол бил формален. Всичко минава през съд. Искате да кажете, че всчики разрешения за използване на СРС са формални?", попита на свой ред Калин Стоянов от "ДПС - Ново начало".

Маноил Манев от ГЕРБ, който е председател на вътрешна комисия, каза, че се възхищава на полета на мисълта на Божидар Божанов. "Тръгнахме от това, че обсъждания законопроект за назначаването на ръководители на тези служби, стигнахме до там, че Народното събрание във формата си на парламентарен контрол е функция на управляващото мнозинство. Формата на парламентарен контрол е функция на опозицията и това е ясно на всеки, който се занимава с парламентаризъм", заяви още Манев.

Божанов отвърна, че е виждал искания в съда за СРС, според него въпросът е в данните на Бюрото за контрол и Европейския съд по правата на човека, че този съдебен контрол е неефективен.

Той се обърна и към Маноил Манев, като му каза, че в последните няколко седмици демонстрират, че не е прав по отношение на парламентарния контрол и опозицията. "Комисията за контрол над службите се управлява от опозицията, но тя не заседава", каза Божанов към Манев.

Депутатът от ГЕРБ обаче му отговори, че в момента президентът има еднолична пряка власт върху службите.