Копие на Матю Макконъхи: Синът на актьора следва съветите му (СНИМКИ)

17-годишният Леви Макконъхи впечатлява с външността си, която силно напомня на известния му баща, Матю Макконъхи. С типичната усмивка и чар, които всички свързват с холивудската звезда, Леви вече привлича вниманието както с визията, така и с личността си, доказвайки, че харизмата на баща му явно е предадена по наследство. Много фенове и медиите отбелязват приликата между баща и син, като не само лицето, но и начина, по който се държи и изразява, носи познати черти от Матю.

Снимка: Getty Images

В ексклузивно интервю за "PEOPLE", по време на събитието Clarins × V Magazine „Golden Hour“ (по време на уикенда на United States Grand Prix в Остин), синът на актьора Матю Макконъхи и модела и предприемач Камила Алвес Макконъхи — сподели най‑важния съвет, който е получил от баща си за грижа за тялото и хигиената: "Винаги бъди чист."

Леви обясни, че рутината му за грижа за кожата е сравнително опростена: почистващ продукт, овлажнител (moisturizer) и по "малко от нещо", което майка му и сестра му - 15-годишната Вида Макконъхи, добавят от време на време към ежедневната грижа.

Леви направи актьорски дебют до баща си във филма "The Lost Bus", където играят баща и син. Той отбелязва, че макар героите им във филма да имат напрегнати отношения, връзката им в реалния живот е силна, което му е помогнало да се справи по‑лесно с ролята.

Междувременно Матю Макконъги заяви, че е подготвял Леви за обществения живот, като му е давал съвети и е поставял акцент върху това младият актьор да има собствена идентичност, а не просто да "живее с наследството" на баща си.

Матю Макконъги и съпругата му Камила имат три деца. Леви е най-голям. През 2010 година се ражда дъщеря им Вида, която днес е на 15, а две години по-късно семейството се увеличава с втори син - Ливингстън.