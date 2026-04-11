Проблем ли е допълнително тегло на електромобилите

Теглото на съвременните електрически превозни средства е забележимо по-голямо от теглото на подобни бензинови модели. Това засяга не само динамиката и управлението, но и безопасността, износването на гумите и инфраструктурата. Експертите отбелязват, че новите технологии могат да променят ситуацията през следващите години.

През последните години електрическите автомобили уверено завладяват пазара, но пораждат все повече въпроси. Един от най-острите е защо са толкова по-тежки от автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Тази характеристика влияе на безопасността, разходите за поддръжка и градската инфраструктура.

Основната причина за излишното тегло са батериите. Съвременните литиево-йонни батерии тежат стотици килограми. Например, BMW i5 eDrive40 е по-тежък от бензиновия BMW 530i с 400 кг, а разликата при версиите с задвижване на всички колела достига половин тон. Електрическият пикап GMC Hummer EV тежи над 4300 кг, докато големият бензинов Chevrolet Suburban тежи по-малко от 2750 кг.

Тежестта се дължи на материали като никел, кобалт и литий, които са плътни сами по себе си. За приличен обхват производителите увеличават капацитета на батериите и съответно теглото. Освен това батериите са поставени в здрави, запечатани корпуси, а окачването и шасито са подсилени да издържат на допълнителното натоварване.

Увеличаването на теглото влияе на безопасността. Изследванията на Tesla показват, че вероятността пешеходец да бъде убит от тежък автомобил се увеличава с почти 50% с всеки допълнителни 450 кг.

След срутването на стар паркинг в Ню Йорк през 2023 г., властите помислиха за готовността на инфраструктурата. Старите многоетажни паркинги са проектирани за автомобили от миналия век, а модерните електрически автомобили и SUV се оказаха много по-тежки. Сигурността на паркингите и жилищните сгради става все по-важна.

Друг проблем е ускореното износване на гумите. Според Porsche, собствениците на електрически автомобили са по-склонни да сменят гумите си заради високото им тегло и моменталния въртящ момент. Това увеличава разходите за поддръжка и изисква преразглеждане на стандартите за гуми.

Въпреки това, има и предимства. Голямото тегло и ниското разположение на батериите осигуряват нисък център на тежестта и отлична стабилност на пътя, което подобрява управлението. Но увеличеното спирачно разстояние и по-сериозните последици от инцидент остават сериозни недостатъци, които шофьорите трябва да вземат предвид.

Бъдещето принадлежи на твърдотелните батерии, които обещават по-голям капацитет с по-малък размер и тегло, бързо зареждане и издръжливост. Прототипите вече достигат енергиен капацитет до 400 Wh/kg.