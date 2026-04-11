Младите български "лъвици" с тотална доминация! Качихме се нагоре в Световното отборно по тенис

11 април 2026, 15:53 часа 447 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация по тенис
Младите български "лъвици" с тотална доминация! Качихме се нагоре в Световното отборно по тенис

Националният отбор на България за жени спечели промоция за Група I на Световното отборно първенство по тенис „Били Джийн Кинг къп“. "Лъвиците" надвиха Кипър по безапелационен начин с 2:0 във финалния плейоф на надпреварата, която се проведе в Баня Лука (Босна и Херцеговина). Елизара Янева се наложи убедително във втората среща на сингъл с 6:0, 6:2 над Андреа Папакириаку за 44 минути. В първия мач Росица Денчева победи със 7:6(4), 6:3 Нина Андронику.

България спечели промоция за Група I на „Били Джийн Кинг къп“

Преди този мач българките отново демонстрираха класата си. Те постигнаха още четири убедителни победи на нула и без проблеми завоюваха първото място в предварителна група B. Те спечелиха срещу Република Южна Африка, Мароко, Република Северна Македония и Египет.

Още по-радващото е, че съставът ни е изключително перспективен. България се представлява от Елизара Янева (№229 в световната ранглиста, 19 г.), Денислава Глушкова (№420, 22 г.), Лидия Енчева (№450, 19 г.) и Росица Денчева (№507, 19 г.). Така средната възраст на българския отбор е малко над 20 години. Капитан на "лъвиците" е легендата Магдалена Малеева, а помощник-треньор е Михаил Атанасов. Кондиционен треньор е Милен Илиев, а физиотерапевт – Иван Боин.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Били Джийн Кинг Къп Елизара Янева Росица Денчева
