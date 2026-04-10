10 април 2026, 22:14 часа 950 прочитания 1 коментар
Кая Калас: Можем да помогнем с Ормузкия проток, но защо - арабите помогнаха ли ни срещу Путин? (ВИДЕО)

"Разбира се, винаги можем да направим повече, но въпросът е, че и ние сме ангажирани с въпроси на сигурността. Войната между Русия и Украйна продължава 4 години – не сме видели държавите от Персийския залив да ни помагат по този въпрос. Не може да е еднопосочна улица". Това заяви европейският външен министър Кая Калас в телевизионно интервю, говорейки за Ормузкия проток и проблемите, които създаде американският президент Доналд Тръмп с решението си да нападне Иран – шок на пазарите за петрол и газ и последващи шокове в други, свързани сектори, като например този с торовете и съответно земеделието в глобален мащаб.

Припомняме, че утре, 11 април, започват първите разговори в процеса на мирни преговори между Иран и САЩ. Те ще се състоят в Исламабад. Засега не изглежда, че ще има пробив, камо ли бърз - двете страни тръгват от много далечни позиции, при това твърди: САЩ и Иран ще преговарят в Пакистан на 10 април: Кой за какво настоява?

Ивайло Ачев
