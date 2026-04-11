Правителството на Гюров:

Как реално да намалите на разходите за поддръжка на автомобил през 2026 г.

11 април 2026, 14:22 часа 407 прочитания 0 коментара
Снимка: 110 km
В контекста на покачващите се цени на нови автомобили и услуги, въпросът за спестяване от поддръжка на автомобила става особено важен. Експерти и опитни шофьори споделят практични съвети, които ще удължат живота на автомобила и ще намалят разходите, без да рискуват безопасността и комфорта. Защо тези препоръки са релевантни сега, е в материала.

През 2026 г. поддръжката на автомобил се превърна в истинско изпитание за портфейла заради нарастващите цени на новите автомобили и услуги. Компетентният подход към експлоатацията помага значително да се намалят месечните разходи без загуба на надеждност и безопасност.

Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е разходът на гориво. Налягането в гумите играе ключова роля: ако е под нормалното, колата изразходва повече бензин, затова трябва да го проверявате редовно. Не си струва да се надуват колелата, тъй като това влошава управлението и спирачния път.

Излишното тегло в багажника също увеличава разхода на гориво, така че се отърве от излишния товар. Плавният стил на шофиране без рязко стартиране и ускорения пести бензин и удължава живота на двигателя, а оптималната скорост е 70-90 км/ч.

Планираната поддръжка може да се извърши по-евтино, ако сравните цените в специализирани услуги, а не при официални дилъри. Много дейности, като смяна на масло или филтри, могат да се извършат сами в гараж или в самообслужваща се услуга с наем на подемник за повдигане на автомобила.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Купувайте висококачествени части вместо оригинални, за да спестите, без да подлагате колата си на риск. Маслен филтър от проверен и реномиран доставчик на части не е с по-ниско качество, като същевременно ви позволява да спестите пари.

За да не плащате глоби, обърнете специално внимание на знаците и ограниченията на скоростта, тъй като навсякъде има камери за нарушения. Ако глобата все още е изплатена, платете я в рамките на 2 седмици – това ще спести 30 процента от сумата.

Редовното пране може да бъде заменено със самостоятелно миене на станции с плащане на минута или с монети, използвайки собствени парцали и прахосмукачка. След измиване полирайте купето и използвайте микрофибърна кърпа, за да поддържате колата чиста по-дълго, и паркирайте далеч от локви и дървета.

Спестяването от кола се състои от малки неща: отказът да се транспортират ненужни неща, навременната смяна на консумативи и внимателното шофиране дават осезаем резултат. В условия, когато всяка стотинка има значение, тези прости съвети стават необходими за всеки, който не е готов да плаща прекалено много за обичайния комфорт.

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Велизар Георгиев
Автомобили поддръжка на кола ремонт на автомобил
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес