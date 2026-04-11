Спорт:

Крах или само спънка? Всички погледи са в Арсенал след шокираща грешка по пътя към трофея

11 април 2026, 16:27 часа 347 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Арсенал стъпи накриво по пътя към титлата във Висшата лига! "Артилеристите" отстъпиха с 1:2 срещу Борнемут на "Емиратс" в двубой от 32-рия кръг на английското първенство. Ели Крупи изведе "черешките" напред в 17-ата минута, а до почивката Виктор Гьокереш възстанови паритета. Четвърт час преди да изтече редовното време Алекс Скот върна преднината на гостите. Така Арсенал остана на върха със 70 точки - 9 пред Сити, който обаче е с два мача по-малко. Борнемут заема девета позиция с 45 пункта.

Арсенал загуби от Борнемут

Срещата стартира равностойно. В първия четвърт час Гьокереш получи на добра позиция и опита да върне към Мартинели, но пасът бе пресечен. Последва силен период за гостите. В 17-ата минута Крупи засече от въздуха подаване на Труфер, за да открие резултата. 180 секунди по-късно Райс пропусна да изравни при удар с глава.

В 34-тата минута "артилеристите" използваха най-силното си оръжие. Габриел засече центриране от корнер, а топката срещна ръката на Кристи. Майкъл Оливър отсъди дузпа, реализирана от Гьокереш. След почивката "черешките" показваха повече футболни достойнства. Артета усети това и направи тройна смяна. В средата на втората част гол на Гьокереш бе отменен заради засада. В 69-ата минута Петрович блесна с рефлекс при шут на Райс, за да съхрани паритета.

Четвърт час преди да изтече редовното време Борнемут организира бързо нападение. Еванилсон намери Скот, който преодоля Рая за 1:2. Арсенал опита да реагира. Стражът на гостите обаче бе на висота, а Виктор Гьокереш направи още няколко пропуска.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров Отговорен редактор
Арсенал Висша лига Борнемут
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес