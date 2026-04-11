На работа от малки: В Китай ползват учениците като полицаи (ВИДЕО)

В Китай изглежда учениците "работят на непълен работен ден" като полицаи. За необичайната практика съобщава беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA в платформата Х, като дори споделя кадри от въпросното приключение. Идеята е да се възпита чувство за гражданска отговорност. Ето защо служителите на реда в Китай обличат децата в униформи и ги изпращат на улицата. Там малките полицаи чакат колоездачи без каски.

Те шумно порицават нарушителите, за да ги накарат да се засрамят.

In China, schoolchildren are “working part-time” as police



The idea is to instill a sense of civic responsibility: officers dress them in uniforms and send them out onto the streets. There, the kids wait for cyclists without helmets.



They loudly reprimand the offenders to make… pic.twitter.com/IvseZZdBO5 — NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2026

Пес патрул в Китай

Припомняме, че през 2024 г. най-популярният нов полицай в Китай предизвиква фурор в социалните мрежи с набитите си крака, широка усмивка и махаща опашка. Кученцето корги Фузай, чието име означава „Щастливеца", е полицейско куче от резерва във Вейфан, град визточната провинция Шандонг. Униформеното куче направи своя дебют на събитие за деня на отворените врати, организирано от полицията в Уейфан по-рано този месец, според държавните медии, цитирани от CNN.