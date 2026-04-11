Чудо за християните: Вижте как дойде Благодатният огън (ВИДЕО)

И тази година на Велика Събота православният свят стана свидетел на чудото на Благодатния огън - светлината, която озарява Гроба Господен и носи надежда на милиони вярващи. В 14:13 минути (българско време) Благодатният огън слезе в Божи гроб в Йерусалим в ръцете на Йерусалимския патриарх, предаде БНТ. Благодатният огън символизира чудотворната светлина на Възкресението на Христос, за която говори още апостол Петър, и се смята за светиня за вярващите.

Появата му в навечерието на православния Великден чрез молитвите на православния патриарх, духовенството и хилядите поклонници, се нарича "чудото на слизането на Благодатния огън".

Припомняме, че заради усложнената международна обстановка Светият синод на Българската православна църква тази година реши да не праща обаче делегация до Божи гроб.

Нашата съседка в очакване на благодатния огън

Според Министерството на външните работи на Гърция се очаква Благодатният огън да пристигне на международното летище в Атина между 18:30 и 19:00 часа.

Aegean Airlines ще транспортира Благодатния огън до Хиос, Йоанина, Кавала, Кефалония, Кос, Лимнос, Миконос, Самос, Солун, Волос и Закинтос, докато Sky Express ще го транспортира до Александруполи, Корфу, Ираклио, Ханя, Митилини, Родос и Санторини.

Aegean също ще транспортира пламъка до Кипър с полет, който се очаква да кацне в Ларнака в 17:00 часа.