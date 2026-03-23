Колата ви харчи повече? През пролетта това не винаги означава проблем

През пролетта много шофьори очакват да намалят разхода на гориво: сланите намаляват, загряванията на автомобила стават по-кратки, пътищата се почистват от сняг и реагенти. Затова увеличението на потреблението през март-април изглежда нелогично. Въпреки това, през извънсезонния период има както обективни причини за временно увеличаване на апетита на колата, така и алармени сигнали, които вече изискват диагностика.

Нека започнем със ситуации, в които увеличаването на потреблението е приемливо. Пролетта е нестабилно време: студени сутрешни излизания, кратки пътувания, сериозни задръствания. Докато двигателят достигне работна температура, горивната смес се подава по-богата, което означава, че се изгаря повече гориво. Ако колата все още се използва зимни гуми, това влияе и на числата: мекият състав и изразеният протектор на гумата увеличават съпротивлението.

Допълнителен фактор е налягането в гумите. С температурните промени то намалява и колелата започват да "се търкат по-силно", което пряко влияе на консумацията. При такива условия увеличение на диапазона от 5-10% може да бъде напълно разбираемо.

Често консумацията се изчислява само според данните на бордовия компютър, без да се проверяват с реални измервания от пълен до пълен резервоар. Но стилът на шофиране също се променя през пролетта - по-рязко ускорение на сух асфалт означава повече гориво.

Но има ситуации, когато увеличението на потреблението вече е причина за евентуална проверка. Ако температурата на въздуха е станала по-висока, маршрутите не са се променили, налягането в гумите е върнато към нормалното, а разходът рязко се е увеличил и се поддържа с 15-20% по-висок от обичайното ниво, си струва да се потърси техническа причина. Особено ако паралелно се появят допълнителни симптоми: нестабилно стартиране, плаващи обороти, загуба на сцепление, миризма на гориво, включена лампа за проверка на двигателя.

Често срещан проблем е недозагряване на двигателя поради дефектен термостат или сензор за температура на охладителната течност. В този случай двигателят работи дълго време в "студен" режим, а контролната система продължава да доставя обогатената смес. Също така, причината може да е мръсен сензор за въздушен поток, изтичане на въздух във входа или запушен въздушен филтър – всичко това нарушава правилното образуване на сместа. След зимата често се разкриват механични фактори: блокирали спирачки или неправилно регулиране на колелата. Колата започва да се движи "с усилие", а консумацията естествено се увеличава.

Оптималният алгоритъм на действията е прост. Първо, изключвайте очевидните причини: налягане в гумите, състояние на филтъра, излишно тегло, коректност на измерванията. Ако проблемът продължава, си струва да се проведе компютърна диагностика – проверка на грешки, температура на двигателя, корекции на горивото и показания на сензорите. В повечето случаи причината не е критична и се отстранява без сериозни разходи, ако бъде открита навреме.

Увеличението на разхода на гориво през пролетта не винаги е причина за паника. Но това е възможност да се разгледа по-отблизо автомобилът след зимната експлоатация. Междусезонният период често "подчертава" слабостите, а навременната проверка помага да се избегнат по-сериозни и скъпи последици.