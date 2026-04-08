Основни грешки при обслужване на автомобила

Експертите от мрежата Lecar Service предупреждават - основната грешка на шофьорите е игнорирането на рутинната поддръжка заради съвети в чатове. Опитите да се кара повече от препоръчаното от производителя често превръщат дребна повреда в основен ремонт.

Още: Правилото за 50 процента при ремонт на автомобили спестява излишни разходи

Някои добронамерени собственици сменят маслото на всеки 5000 км, въпреки че това не е необходимо при използване на висококачествени синтетични материали. Експертите съветват да не се сменя маслото по-често, отколкото изисква производителят, но също така да не се забравя наистина важните неща: спирачната течност, скоростната кутия и налягането в гумите, което удължава живота на гумата.

Замяната на оригинала с висококачествени аналози помага за спестяване на пари. Филтри, накладки или чистачки могат да струват 2-3 пъти по-евтино, но е невъзможно и опасно да се пести от двигателно масло и спирачна течност.

Още: Спестяването от въздушен филтър е пагубно за двигателя

Прости операции, като смяна на кабинния филтър, могат да се извършат сами. Въпреки това, както признават механици, след неуспешни опити за "гаражни" ремонти, клиентите плащат два пъти.

Най-добрият начин да намалите разходите е да водите история на услугите. Това помага за планиране на посещения и повишава цената на автомобила при продажба. Самите сервизи напомнят за замяната на възлите, опростявайки живота на своите клиенти.

Купувате кола на 200 000 км - обърнете внимание на тези части

Основният извод на експертите е, че превенцията не е разхищение, а най-добрата инвестиция в сигурност и портфейл. Системният подход, сезонните промоции и плавното возене ще ви помогнат да запазите колата без излишни нерви.

Отговорното отношение към поддръжката, висококачествените консумативи и редовните превантивни проверки се отплащат не само като спестявания, но и със спокойствие на пътя.