Вили Вуцов скочи на Лудогорец и направи съдия на пух и прах

Старши треньорът на Миньор Перник Велислав Вуцов говори след загубата на „чуковете“ в гостуването им на Лудогорец II от 28-ия кръг на Втора лига. Перничани започнаха с едва 16-годишния Кирил Дойчев под рамката на вратата, тъй като по време на тренировка Иван Гошев си сцепи веждата и не се чувстваше добре, за да вземе участие. Освен това разградчани бяха свалили четирима състезатели от първия си тим. Вуцов коментира и съдийството в срещата, което по думите му за пореден двубой този сезон оставя сериозни въпросителни.

Вили Вуцов: Какъв феърплей е това?

„Нямаше как да рискуваме здравето на един играч. Не се чувстваше добре преди мача Гошев. Има по-важни неща в този живот все пак. А това дете, 16-годишно дете, което започна от първата минута, не можем да го виним за нищо, нито да му се сърдим. Аз го поздравявам, че имаше хъс и желание. Още повече, той имаше сериозна контузия на коляното и е на една тренировка в последните 10 дни“, каза Вили Вуцов след загубата на Миньор от втория тим на Лудогорец.

„Не са четирима, бяха шестима, които са част от първия отбор и играха днес срещу нас. Изключвайки Шишков, другите петима не са слизали в предходните три мача. Какъв феърплей е това? Преди време исках да направим вторите отбори да имат отделна картотека от първия отбор и да се свалят максимум по двама души, за да е равноправно за всички. Не може два-три мача да не играят с нито един от първия отбор, а днес да ти свалят шестима. Ти какво проучване да му направиш на този отбор, като не знаеш кого ще свалят. Знаехме, че ще са 5-6 човека, но нямаше как знаем“, добави още наставникът на перничани.

„Играхме страхотно, но получихме гол, който е абсолютен съдийски подарък. Сега го гледах, ние правим контра атака, не се свири фаул срещу Преслав и от там измислен фаул за тях. То няма нарушение, а съдията вдига жълт картон на Йордан Йорданов. На Йордан и двата картона ги няма. Първия е абсолютно измислен жълт картон, а при втория няма никакъв удар с лакът, ние го гледахме 20 пъти, момчето се кълне. Нито е посягал с лакът, нито го е ударил с него, ударът е в корема, как да го удари с лакът в корема. Съдийството е просто отрова. Лудогорец да не се сърдят после, че има някаква ненавист към тях. Това не е никакъв феърплей от тяхна страна. Свалиха шест човека от първия отбор и това съдийство е безумие. Отделно даде на Петър Вуцов жълт картон, който му е девети и сега сме без двама основни играчи в средата във важния мач с Локомотив (Горна Оряховица). Първият фаул, който ни свириха за нас беше в 32-ата минута. Но нищо не можем да направим. Феърплеят в България е на такова ниво“, смята той.

„Не искам да се оправдавам със съдиите, защото и ние допуснахме груби индивидуални грешки. Гледахме ги, анализирахме ги и пак ги направихме. Аз няма да нападам никой от играчите. Но искам да променят самочувствието си. Те излизат стреснати, уплашени. Тук е моментът да помоля феновете, аз лично ги моля, в следващия мач да дойдат и да подкрепят играчите. Тези юнаци имат нужда от това. Така, с притеснение, няма да стане. Нека дойдат привържениците и да ги подкрепят от първата до последната минута. Ако загубят, тогава да ги хулят. Притеснението е най-големият ни проблем. А като видяха, че има шест души от първия отбор още повече ги притесни. Това не е редно, но не можем да направим нищо по въпроса“, каза още Вили Вуцов.

„Аз казвам и поемам отговорност за тези думи, няма да изпаднем. Искам да играем всички мачове до края на добро ниво и няма вече място за оправдание. Трябва да победим Горна Оряховица, да победим Плевен и още два от оставащите три мача до края. Всеки мач вече трябва да се играе по-различен начин. Лошото е, че ние реагираме, след като стане грешка", отбеляза опитният специалист.

ОЩЕ: Скочи на Левски, но сгреши срещу пряк конкурент: Добруджа продължи болезнена серия

https://www.actualno.com/tagnews/%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%83%d1%86%d0%be%d0%b2.html