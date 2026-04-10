В замяна на ядреното оръжие Украйна трябваше да получи минимум членство в НАТО: Зеленски

В замяна на отказа от ядрени оръжия през 90-те години на миналия век Украйна трябваше да получи най-малкото членство в НАТО или чадър за сигурност. Получените по това време гаранции от Будапещенския меморандум бяха "нечестна игра и голяма грешка". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

"Когато Украйна се съгласи да се откаже от ядрените оръжия, цената, която другата страна трябваше да плати, трябваше да бъде справедлива. Мисля, че членството в НАТО беше най-малкото нещо, което лидерите на Украйна трябваше да получат в замяна на ядрените оръжия. Какво получихме? Нищо. Това не беше честна игра, а голяма грешка", заяви Зеленски.

Той подчерта, че това е не само грешка на Украйна, но и грешка на другите страни, подписали през 1994 г. Будапещенския меморандум.

"Това са ядрени държави. Ако са ви помолили да се откажете от ядрените оръжия, е трябвало да ви предоставят чадър за сигурност. Може би ядрен. В крайна сметка всичко това беше измама", каза той.

Зеленски посочи и парадокса днес Русия да атакува Украйна със самолетите, които самата Украйна й предаде съгласно Будапещенския меморандум.

"Нашите ядрени оръжия бяха до голяма степен прехвърлени на Русия. Например стратегически самолети, които Русия сега използва срещу нас в тази война", отбеляза президентът.

Припомняме, че Будапещенският меморандум бе подписан на 5 декември 1994 г. в Будапеща. Украйна се присъедини към Договора за неразпространение на ядрени оръжия. Гаранти тогава станаха Украйна, Русия, Великобритания и САЩ.

