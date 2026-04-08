Не е само ръжда, и друго може да „изяде“ автомобила ви

Драскотини, изгризани жици, миризма и следи от изпражнения – всичко това може да показва, че гризачи са се настанили в колата. Според Consumer Reports, мишките често влизат в автомобилите през вентилационни канали и двигателното отделение, като правят гнезда в зоната на филтъра на купето.

Експертите подчертават, че проблемът не е само в неприятната миризма и нехигиеничните условия. Гризачите могат сериозно да повредят електрическата инсталация и елементи на контролната система, което може да повлияе на безопасността на движението.

Какви са опасностите от мишки в колата

Повредата на изолацията на проводниците е една от най-сериозните заплахи. Ако гризач е изгризал кабела, колата може да работи нестабилно или да откаже да запали. В някои случаи това създава риск от късо съединение.

Мишките също оставят изпражнения и урина, които могат да причинят неприятни миризми и потенциални затруднения с дишането за шофьорите и пътниците. Ако филтърът на купето е повреден или се открие гнездо във вентилационната система, филтърът трябва да бъде подменен и дезинфекцията е задължителна.

Експертите съветват, ако подозирате наличие на гризачи, да паркирате колата на открито пространство и внимателно да инспектирате интериора и двигателното отделение. Работата трябва да се извършва с защитни ръкавици, използвайки дезинфектанти и еднократни материали.

Използването на прахосмукачка не се препоръчва, тъй като може да повдигне замърсени частици във въздуха и да представлява здравен риск. След почистване е необходимо да се смени филтърът на купето и да се провери целостта на окабеляването.

Ако изолацията на кабелите е повредена, по-добре е да се свържете с механик за диагностика – колата може да не е безопасна за експлоатация.

Как да предотвратим повторна поява

За да се намали рискът, експертите препоръчват да се поддържа интериорът чист и да не се оставят остатъци от храна в колата. При паркиране в гаража е важно да затворите портата плътно и да използвате капани за мишки около периметъра.

Освен това се използват специални продукти: торбички с ментово масло или изолираща лента с капсаицин – вещество, което прави кабелите по-остри. Гризачите избягват контакт с такива материали.

Проблемът не бива да се пренебрегва

Мишките в колата не са рядкост, особено през студения сезон. Проблемът не може да бъде пренебрегнат: повреденото окабеляване и мръсната вентилация могат да доведат до скъпи ремонти. Редовният преглед и превенция ще помогнат да се избегнат сериозни последици и да се поддържа автомобилът в добро състояние.