Зеленски към САЩ: Отговорете си на тези 3 въпроса и ще разберете какво иска Путин

Казах на американските ни партньори, че могат да разберат дали Владимир Путин действително иска мир, като си отговорят на тези няколко въпроса. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за подкаста The Rest Is Politics, откъси от което той самият сподели в социалните мрежи. Президентът изброява само три такива въпроса, които показват истинските намерения на руския диктатор:

Първо, опитайте се да организирате среща с руското ръководство, за да обсъдите въпроса за териториите. Путин отказа.

Второ, ако той не иска да продължи агресията си след прекратяването на огъня, предложете му разполагане на американски и европейски войски по линията на контакт. Отговорът на Путин беше: "Не, никакви чуждестранни войски." Защо? Защото това може да означава само едно нещо - че иска да продължи напред.

Трето, Путин има около 17 милиона квадратни километра територия. И все пак казва на американците: "Вижте, какъв е проблемът? Само 6000 квадратни километра (става въпрос за територията от Донецка област, която Украйна контролира и която включва и градовете Славянск, Краматорск, Покровск и Константиновка - Путин притиска Украйна да се изтегли оттам доброволно - бел. ред.)." Можете ли да си представите някой, който има милиони квадратни километри, 70% от които са недоразвити и нямат подходяща инфраструктура, но иска повече? Наистина ли вярваме, че всичко, от което Путин се нуждае, са едни допълнителни 5800 квадратни километра?

Зеленски всъщност отговаря задочно на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който на 8 април при посещението си в Будапеща, на въпрос за мирните преговори за Украйна заяви, че единствената пречка за мира са въпросните 6000 кв. км в Донбас като призова Украйна и Русия да спрат "да се пазарят" за няколко квадратни километра. Ванс цинично омаловажи въпроса за териториите, които Путин настоява да получи, дали от незнание или от неразбиране на същността на конфликта не стана ясно.

Ванс потвърди тогава, че Путин изисква да получи тези територии, за да се съгласи на мирно споразумение. Вицепрезидентът даде да се разбере, че администрацията на Тръмп смята за разумно Украйна да направи тази отстъпка в името на края на войната.

В интервюто Зеленски пояснява, че истинската цел на Путин не са тези около 6000 кв. км. Истинската му цел е получи пълен контрол над Донбас, където са и най-силните укрепления на украинските сили, за да може след това пътят му ще е открит за по-нататъшно настъпление, след като попълни резервите си. "След като получи нашите индустриални градове и укрепления в този регион, ще останат само открити полета и директни пътища към регионалните ни центрове", каза Зеленски.

