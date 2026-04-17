Как да се справите с внезапен спад на маслото по време на движение

Всеки собственик на автомобил знае колко е важно постоянно да следи нивата на течностите в автомобила. Внезапният спад на нивото на маслото и мигащата лампичка Check Engine са признаци за сериозен проблем. И затова трябва да сте наясно какво да се прави, ако това се случи.

Лампата Check Engine на таблото и спадът на нивото на маслото са сигурни признаци за критична повреда на двигателя. Блоковете за управление в съвременните автомобили са конфигурирани да следят широк спектър от параметри, но най-важните остават налягането на маслото и газоразпределението. Когато нивото на маслото падне под приемливите нива, маслената помпа започва да засмуква въздух. Това води до спад на налягането в тръбопроводите и сензорите откриват ненормална работа. Ако възникнат такива неизправности, автомобилът не трябва да се шофира.

Спадът на нивото на маслото до критични нива води до влошаване на всички двойки, които се трият в автомобила. Това засяга компоненти, отдалечени от помпата, като разпределителните валове и турбокомпресора. Липсата на маслен филм води до сухо триене и повишени температури. Металните повърхности започват да се развалят, образувайки стружки, които запушват каналите за всмукване на масло. Ако лампата Check Engine свети, това означава, че системата вече е имала прекъсване на запалването. Пренебрегването на този проблем дори за един ден може да доведе до блокиране на коляновия вал.

Скрити причини за бърза загуба на масло

В допълнение към очевидните външни течове през гарнитури и уплътнения, има и вътрешни повреди, които водят до бърза консумация на масло. Например, износените бутални пръстени или уплътненията на клапаните позволяват на течността да навлезе в горивната камера. Продуктите от горенето от маслото незабавно замърсяват свещите и кислородните сензори. Следователно, понякога замърсен кислороден сензор или запушен каталитичен конвертор могат да бъдат причина за светването на лампата „check“ на таблото.

В такива ситуации простото добавяне на масло само временно ще реши проблема - проблемът трябва да бъде щателно диагностициран и цялата цилиндрово-бутална група да бъде проверена в професионален сервиз.

Процедури при откриване на проблем

Ако нивото на маслото спадне и индикаторната лампа светне, спрете незабавно. Първо, изключете двигателя и проверете нивото на маслото с помощта на измервателната пръчка. Ако нивото е под минималното, не стартирайте двигателя. В тази ситуация долейте масло и незабавно закарайте колата до сервиз за диагностика.

В идеалния случай дефектният автомобил трябва да бъде теглен до сервиза. Посещението на сервиза трябва да се извършва само след добавяне на масло и двигателят вече не издава необичаен шум.

Превенция и технически преглед

Критични ситуации могат да бъдат предотвратени чрез редовна проверка на двигателните течности. Това трябва да се прави преди да се появят предупредителни сигнали на таблото. Препоръчва се проверка на масло-измервателната пръчка на всеки 500-1000 км, особено при автомобили с над 100 000 км.

Превантивните мерки включват също навременна смяна на маслото и филтъра и използване на висококачествени технически течности. Важно е да се отбележи, че смяната на маслото се препоръчва на всеки 7000-10 000 км. Това ще предпази живота на автомобила и портфейла на собственика от значителни разходи за основен ремонт на двигателя.