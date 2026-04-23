Хем пиян, хем дрогиран, хем с кола без застраховка

23 април 2026, 12:28 часа 397 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шофьор, който управлявал автомобил след употреба на алкохол и кокаин и предизвикал катастрофа, е задържан в Лом, а автомобилът му е иззет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 22:20 часа на 22 април мъж на 27 г. от Лом управлявал “Фолксфаген голф“ по улица “Кубадин“ и се блъснал в метална врата на гараж поради несъобразена скорост. След това не спрял, а продължил движението си и паркирал колата на друго място.

Там била направена проверка от полицията, която установила, че мъжът е седнал зад волана след употреба на алкохол и кокаин. При оглед били установени материални щети по автомобила и по ударената гаражна врата, изяснило се, че колата е с прекратена регистрация поради липса на застраховка “гражданска отговорност“.

Още: Карал служебна кола: Хванаха пиян служител на АПИ

Шофьорът е задържан в Районното управление на МВР в Лом, а колата е иззета. По случая са образувани три бързи производства, на нарушителя са съставени четири акта.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на годината в региона от пияни и дрогирани шофьори са иззети шест автомобила, а през 2025 година са иззети – 46 автомобила.   

Още: Пиян-залян: Хванаха мъж с близо 3 промила алкохол на пътя София - Варна

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пиян шофьор катастрофа застраховка дрогиран шофьор
