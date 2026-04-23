В Русия се приближаваме на ниво на разрушение, което видяхме през 2022 година и виждаме в Украйна днес. Това заяви известният Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Арутюнов. Артюнов говори пред канала "Соловьов LIVE", който се води от популярния руски тв водещ Владимир Соловьов - основното пропагандно оръжие на руския диктатор Владимир Путин. Соловьов има забрана да стъпва в ЕС.

Артюнов е един от водещите на "Соловьов LIVE". Той определи призивите на други Z-блогъри за "тотална война" и пълна мобилизация като "глупости". Той твърди, че тези призиви се пишат от "уважавани" хора, които "не можете да наречете идиоти", но те пишат "глупости".

"Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона <…> да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да го пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди", посочи Артюнов в своя канал в Телеграм.

Още: Путин е готов да се срещне със Зеленски, но в Москва

В коментарите към публикацията си той каза на последователите си, че Русия вече води война с всичко, което има, и се приближава до нивото на разрушения, което Украйна претърпя през 2022 година.

"Не водим ли тотална война? Само се преструваме или нещо такова? Вече се борим с всичко, което можем. Последиците от това, което врагът жъне от 2022 г. насам, ни достигнаха. Така че днес се приближаваме, и се надявам никога да не стигнем, до нивото на разрушения, което Украйна отдавна претърпява. Но сега трябвало да обявим тотална война. Каква тотална война? Аз, за ​​нищо на света, изобщо не го разбирам", обясни сътрудникът на "Соловьов LIVE".

Още: След заема от ЕС: Украйна може да удвои производството си на дронове