За и против вдигането на чистачки на предното стъкло през зимата

С настъпването на зимата и нейните студени, ледени нощи, шофьорите всяка година се сблъскват с една и съща дилема - какво да правят с чистачките на предното стъкло? Някои са убедени, че трябва да се оставят в повдигната позиция, за да не замръзне до предното стъкло. Други го смятат за ненужно и дори вредно. Този спор продължава от десетилетия и, странно, и двете страни са прави по въпроса. Нека се опитаме да разберем всички предимства и недостатъци на всеки подход, за да бъде вашият избор възможно най-информиран.

Основният аргумент на поддръжниците на повдигнатите "чистачки" е, разбира се, удобството. Когато остриетата не са замръзнали към стъклото, е много по-лесно и по-бързо да се изчистят сняг и лед. Няма нужда да губите време в деликатно "откъсване" на гумени елементи, рискувайки да ги повредите. Стъргалката и четката могат да се движат свободно по цялата повърхност, което значително ускорява сутрешната подготовка на колата за пътуването. Този подход ви позволява да запазите целостта на гумените остриета, защото всяка опит да ги откъснете от ледената повърхност може да доведе до микропукнатини, разкъсвания и съответно до ниско качествено почистване на стъклото по време на дъжд или снеговалеж.

Тези, които оставят чистачките в стандартно положение, рискуват да срещнат други проблеми, понякога значително по-скъпи. Ако остриетата са здраво замръзнали в леда, всяка опит за освобождаване може да доведе до повреда не само на гумените елементи, но и на самото предно стъкло. В най-лошия случай, ако забравите да изключите чистачката и те замръзнат, задвижващият мотор може да изгори при стартиране на двигателя, тъй като ще се опита да премести фиксираните лостове, което води до прекомерно натоварване и повреда. Ремонтът или подмяната на този механизъм може да бъде неприятна финансова изненада посред зима.

Въпреки това, противниците на повдигнатите чистачки имат свои силни аргументи. Оставени в изправено положение, лостовете стават уязвими към силни пориви на вятъра. Мощен вятър не само може рязко да ги спусне върху студено стъкло, което е пълно с пукнатини, но и да огъне самия метален лост. Освен това, пружината в механизма на чистачката не е проектирана за дълъг престой в разтегнато състояние. Постоянното държане на лостовете в повдигната позиция може да отслаби пружината, поради което с времето "чистачките" започват да натискат по-силно стъклото, оставяйки непочистени следи.

И така, какво да правя? Истината, както винаги, е някъде по средата. И двата метода имат своите предимства и потенциални рискове. Ако паркирате колата си на място, защитено от вятъра, и очаквате обилен снеговалеж с лед, повдигането на чистачките на предното стъкло може да бъде оправдана стъпка. Ако нощите са ветровити и валежите са малко, може би е по-добре да ги оставите сами.

Има и компромисни решения, като използването на специални зимни четки без рамка, които са по-малко податливи на глазура, или специални покривала. Но най-важното – никога не излизайте на пътя с лоша видимост. Винаги загрявайте колата си, използвайте отопляеми прозорци и отделяйте достатъчно време да я почистите напълно преди да карате. Вашата безопасност на пътя е най-висок приоритет.